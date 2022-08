Xiaomi lance un nouveau projecteur : il coûte 500 euros à changer et promet d’être une révolution

Le nouveau Xiaomi est un projecteur au format compact capable de corriger automatiquement l’image

Après avoir renouvelé son projecteur grand format capable de projeter des images jusqu’à 150 pouces, Xiaomi a décidé de mettre à jour un autre des projecteurs qui composent son catalogue.

La Projecteur Xiaomi 2S a été lancé en Chine, et aspire à devenir l’un des produits les plus intéressants de son segment, en équipant une technologie qui n’avait été vue jusqu’à présent qu’en modèles beaucoup plus chers.

Le projecteur Xiaomi 2S lance la correction d’image omnidirectionnelle automatique

Des projecteurs comme le Samsung The Freestyle offrent la possibilité de correction automatique de l’image, quelle que soit la direction dans laquelle ils pointent. Cependant, nous parlons d’un projecteur dont prix proche de 1000 euros.

Dans le cas du nouveau modèle Xiaomi, nous parlons d’un appareil d’environ 500 euros à changer. De plus, il a la capacité de projeter des images à une résolution Full HD maximaleavec 850 lumens ANSI et prise en charge de 100 % de l’espace colorimétrique Rec.709.

Le système de correction mis en place par Xiaomi permet au projecteur recalcule automatiquement la projection de l’image afin qu’il s’affiche correctement à tout moment, quelle que soit l’orientation ou l’emplacement du projecteur.

Xiaomi a doté son nouveau projecteur d’un Processeur Amlogic T982, 16 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM. Équiper divers systèmes amélioration de l’image grâce à l’IA et des modes tels que la compensation MEMC. Votre système audio est composé de deux haut-parleurs de 1,75 pouces avec prise en charge de Dolby Atmos. En termes de connectivité, nous avons un port HDMI 2.1.

Pour le moment, le projecteur Xiaomi 2 ne peut être acheter en Chine via YouPin. Il est disponible au prix de 3 199 yuans, soit environ 463 euros pour changermais une fois sorti de sa phase de financement participatifle prix passera à 3499 yuans, soit environ 506 euros.

