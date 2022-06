Xiaomi lance un climatiseur basse consommation qui s’annonce comme la star de son catalogue

in

Il s’appelle Xiaomi Air Conditioner Giant Power Saving Pro et promet de battre la chaleur au meilleur prix, avec un APF de 5,30 et des économies d’énergie allant jusqu’à 112 %.

Il y a quelques jours, nous vous avons présenté le gadget incontournable de Xiaomi pour cet été, mais celui dans lequel on verra non seulement le géant chinois nous présenter de petits accessoires électroniques mais aussi du gros électroménager connectécomme cet impressionnant climatiseur appelé Climatiseur Xiaomi Giant Power Saving Pro et qui est déjà en vente en Chine.

Les collègues de Xiaomiui nous l’ont appris il y a quelques jours, avec toutes les garanties d’un appareil qui non seulement il nous aidera à lutter contre la chaleur mais il le fera aussi en économisant de l’énergiecar il s’agit d’un appareil conçu avec une efficacité énergétique toujours à l’esprit.

Pour commencer, ce nouveau Climatiseur Giant Power Saving Pro 1.5 HP Il a des fonctionnalités assez impressionnantes, comme le connectivité avancée avec la plate-forme Mijia qui lui permettra non seulement d’être contrôlé depuis le smartphone mais aussi le connexion avec d’autres appareils destinés à régler la maisoncomme l’humidificateur Mijia.

Cela fera nous pouvons paramétrer l’environnement de notre maison au goût du consommateur, et que les appareils Xiaomi prennent soin de le conditionner automatiquement pour nous.

Non seulement cela, et c’est que le nouveau climatiseur Xiaomi prend en charge un large plage de températures de fonctionnementde -32 degrés centigrades à 60 degrés, pouvoir se refroidir rapidement en seulement 30 secondes et également chauffer à la vitesse de l’éclair en moins de 60 secondes.

En outre, il dispose d’autres fonctionnalités avancées telles que Contrôle fin de la température de 0,5 degré, contrôle de l’humidité, autonettoyage, soufflage anti-direct et commande vocale grâce à l’assistant intelligent propriétaire de Xiaomi, le XiaoAI de plus en plus connu.

Il est conçu pour conditionner chambres jusqu’à 20 mètres carrésavec un niveau d’efficacité énergétique APF de 5,30 qui lui permet de économisez jusqu’à 112 % d’électricité pendant un an.

Sinon, il a un ventilateur tangentiel d’un diamètre de 106 millimètres qui vous permet d’améliorer la sortie d’air, en pouvant déplacer un volume jusqu’à 680 m3/h d’air sans complications majeures et sans faire trop de bruit, car il laisse la marque du son émis sur seulement 18 décibels.

Pour finir, il faut dire que c’est équipé de technologies de sécurité qui lui permettent de fonctionner dans des environnements à température extrême, étant capable de compenser de manière adaptative la vitesse du ventilateur pour rester stable dans toutes les conditions.

Le nouveau climatiseur de Xiaomi est doté de fonctionnalités de connectivité impressionnantes, d’un design épuré qui s’intégrera dans n’importe quelle maison et d’une efficacité énergétique inégalée, permettant d’économiser jusqu’à 112 % d’électricité en un an.

En fait, c’est que même un capteur de luminosité a été incorporé qui détectera les changements de luminosité de la pièce et ajustera la luminosité et la vitesse de l’écran pour améliorer l’ambiance et réduire le bruit.

Le nouveau Xiaomi Air Conditioner Giant Power Saving Pro 1.5 HP est désormais disponible sur le marché chinois, où il est vendu au prix de 2 499 yuans. la monnaie est de 351 euros plus qu’attirant, bien que le pire soit que très nous ne le verrons probablement pas officiellement sur nos marchés dans les magasins Xiaomi.

De plus, il sera assez difficile de s’en procurer dans les _retailers importer des spécialistes autant qu’on le veut…_

