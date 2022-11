Xiaomi lance sa propre application pour tester les performances des mobiles Android et iPhone

La nouveauté de Xiaomi est une application pour PC qui teste les performances de votre smartphone. Vous pouvez donc l’essayer.

Depuis quelques années, les fabricants de smartphones accordent enfin l’importance qu’il mérite à l’un des des choses qui étaient négligées lors de la mesure de la puissance d’un smartphone : sa capacité à maintenir de bonnes performances soutenues heures supplémentaires.

Pour cette raison, des outils tels que PerfDog, qui permettent mesurer les performances des smartphones en jouant, sa façon de gérer la puissance et la température et déterminer les problèmes de performances potentiels qui peuvent survenir.

L’importance que ces types d’outils ont acquise est telle que même Xiaomi a osé lancer le sien. Son nom est Kite (comète, en anglais), et à partir d’aujourd’hui vous pouvez télécharger et utiliser pour mesurer les performances des smartphones Android et iPhone.

Kite, l’appli Xiaomi pour mesurer les performances de votre mobile

Le cerf-volant n’est pas un référence pour les mobiles à utiliser, comme GeekBench ou AnTuTu Benchmark. Xiaomi le définit comme un outil de niveau professionnel capable de générer des données précises lors de l’évaluation des performances des appareils Android et iOS.

Les tâches de mesure des performances sont automatisées, de sorte que l’utilisateur n’a à se soucier de rien lors de l’exécution des tests. Ceux-ci, soit dit en passant, durent moins d’une minute, et comme ils sont exécutés directement sur l’ordinateur, avoir un impact minimal dans la consommation énergétique du smartphone.

Tout au long du test, des aspects tels que le taux de cadres par seconde, la fréquence et l’utilisation du CPU et du GPU, la batterie, la température, l’utilisation de la mémoire ou la résolution, entre autres. Cependant, l’utilisateur peut choisir quels éléments doivent être mesurés pendant le test, qui sera effectué avec le smartphone connecté au PC.

Kite prend actuellement en charge la grande majorité des smartphones, architectures et modèles de processeurs Android. La prise en charge d’iOS arrive bientôt, et aujourd’hui toute l’interface de l’outil est en chinois. C’est possible télécharger et installer Xiaomi Kite sur Windows et Linux.

cerf-volant xiaomi

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂