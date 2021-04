Xiaomi lance 7 nouveaux téléviseurs bon marché, à partir de 130 euros et jusqu’à 75 pouces

Sept nouveaux téléviseurs intelligents Xiaomi, de 32 à 75 pouces et avec un prix qui commence à 150 euros.

Xiaomi a renouvelé son Catalogue TV d’ici 2021, avec un total de sept nouveaux modèles sous la marque Mi TV. Ce sont les modèles connus sous le nom de Mon téléviseur EA 2022, et ils viennent dans différentes tailles et prix au choix.

Comme d’habitude, les nouveaux téléviseurs Xiaomi se distinguent par leur rapport qualité-prix difficile à faire correspondre, car nous parlons de modèles avec de bonnes caractéristiques, dont le prix commence à partir de seulement 128 euros Au changement.

Voici comment sont les nouveaux téléviseurs Xiaomi Mi TV

Selon le modèle choisi, nous trouverons des panneaux LCD à résolution 720p, Full HD ou 4K. Tous, oui, utilisent écrans avec technologie LCD.

En ce qui concerne les dimensions, on peut trouver des téléviseurs de 32 et 40 pouces avec une résolution HD 720p, de 43 pouces avec résolution Full HD 1080p, et enfin, des modèles 50, 55, 65 et 75 pouces avec une résolution 4K.

Dans tous les mêmes processeur basé sur la technologie Cortex A53et une mémoire RAM comprise entre 1 et 1,5 Go. Également inclus 8 Go de stockage.

Les appareils ont un conception simple avec corps en aluminium, qui possède un aspect mince et marges d’écran très étroites. Ils gardent tous le même format dans sa base, avec deux bases latérales de forme triangulaire. Cependant, ils comprennent Système VESA qui permet d’ancrer les téléviseurs au mur à l’aide d’un support générique.

Votre système audio se compose de deux haut-parleurs, 8W de puissance dans le cas des plus petits modèles et 10W dans les plus grands modèles.

À l’intérieur, nous trouvons un Logiciel basé sur Android TV, personnalisé avec le MIUI pour la couche TV, qui a récemment été récompensé pour son excellent design.

Prix ​​du nouveau Xiaomi Mi TV et où acheter

Xiaomi a lancé sa nouvelle collection de téléviseurs Mi TV seulement en chine. Ils peuvent être achetés via le boutique en ligne officielle de la marque à partir de ce mois, et chaque modèle a un prix différent.

Modèle Prix ​​en Yuan Prix ​​en euros Prix ​​en dollars Xiaomi Mi TV EA32 999 128 153 Xiaomi Mi TV EA40 1399 179 214 Xiaomi Mi TV EA43 1499 192 230 Xiaomi Mi TV EA50 2199 282 337 Xiaomi Mi TV EA55 2399 307 370 Xiaomi Mi TV EA65 3199 410 491 Xiaomi Mi TV EA75 4999 640 766

