Xiaomi lance 3 nouveaux téléviseurs 4K pas chers : jusqu’à 75 pouces et moins de 600 euros à changer

in

Partager

Xiaomi a lancé une nouvelle famille de téléviseurs intelligents, 55, 65 et 75 pouces, avec des prix très abordables.

Le catalogue de téléviseurs intelligents de Xiaomi continue de croître, cette fois accueillant une nouvelle famille de Smart TV formé par trois modèles différents.

Les Xiaomi TVEA Pro sont les nouveaux téléviseurs intelligents de la société chinoise, lancés en Chine dans le but de conquérir le milieu de gamme du marché de la télévision 4K, à travers un design haut de gamme, panneaux de qualité et prix ultra bas.

Xiaomi TV EA Pro 2022, toutes les infos

L’une des grandes vertus de cette nouvelle famille de téléviseurs réside dans le matériaux de construction choisis* pour façonner le châssis des téléviseurs. Et c’est que, les trois modèles ont un lunette métallique le long de vos écrans. De cette manière, la société affirme avoir atteint un 96% d’occupation de la façade par l’écranl’un des pourcentages les plus élevés observés jusqu’à présent sur un téléviseur de la marque.

Les versions de la série télévisée EA Pro peuvent être achetées sur 55, 65 et 75 pouces. Bien sûr, ils ont tous Résolution 4K, et utilisez des panneaux rétroéclairés par LED. également soutenir Contenu HDR, Dolby Vision et algorithmes MEMC équipés.

Le dossier technique des téléviseurs est complété par 2 Go de RAM, 16 Go de stockage interne et un processeur MediaTek MT9638. Tout cela est soutenu par MIUI pour la télévisionla version de la couche de personnalisation de Xiaomi destinée aux téléviseurs intelligents.

Les trois modèles de la famille Xiaomi TV EA Pro ont un prix spécialement ajusté. Le modèle 55 pouces il en coûte 1999 yuans, environ 270 euros pour changer.

La version intermédiaire, avec panneau de 65 poucesil a un prix de 2 699 yuans, équivalent à 385 euros.

Enfin, le modèle avec l’immense écran de 75 pouces ça coûte 3999 yuansautour de 570 euros sur la base du tarif en vigueur.

Les trois modèles peuvent être achetés en Chine via le site Web de la société. Pour le moment, Xiaomi n’a pas commenté un éventuel lancement mondial.

Rubriques connexes: Xiaomi

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂