Xiaomi: la conception de la double caméra selfie pop-up exposée dans le brevet

À quoi ressembleront les caméras des smartphones du futur? Xiaomi a évidemment une nouvelle idée pour contourner l’encoche mal aimée – et la caméra bosse à l’arrière. Un brevet montre comment un nouveau type de double caméra avec technologie pop-up pourrait être conçu.

Les images de brevet, publiées par LetsGoDigital, montrent un smartphone avec une caméra pop-up sur le dessus. La particularité: les deux lentilles ne sortent pas du boîtier comme une unité, mais plutôt séparément l’une de l’autre. De plus, ils ne semblent pas provenir directement du smartphone, mais à un angle légèrement incliné. Les éléments rétractables ont également des lentilles des deux côtés de sorte que la caméra puisse être utilisée pour des selfies et des enregistrements « normaux ». Plus bas dans cet article, vous trouverez un tweet contenant lesdites images.

Pas de bosse, pas d’encoche

Dans le brevet Xiaomi, le flash de l’appareil photo est installé sous les deux éléments rétractables – mais ne regarde pas hors du boîtier. Avec cette disposition générale, l’entreprise a évité deux éléments de conception désagréables: l’encoche et la bosse de la caméra. Le Galaxy Note 20 Ultra récemment publié par Samsung fournit un exemple de la taille de la bosse lorsque les entreprises installent un appareil photo pour smartphone de haute qualité.

L’encoche est une découpe dans l’écran qui abrite les capteurs de la caméra frontale. L’encoche est devenue célèbre notamment à cause de l’iPhone X à partir de 2017. D’autres entreprises s’appuient sur des renfoncements plus petits – ou placent l’objectif de la caméra derrière un trou apparemment peu visible.

Un nouveau Xiaomi Mi Mix?

Mais last but not least, Xiaomi a façonné la recherche d’un smartphone dont l’écran occupe presque tout le front. Initialement prévu uniquement comme un concept de smartphone, le premier Xiaomi Mi Mix 2016 est devenu un succès – même si la production de masse n’était en aucun cas facile.

Plus récemment, le Mi Mix Alpha a fait sensation, qui est complètement entouré par son écran. Même si ce smartphone n’est définitivement pas destiné au grand public, force est de constater que l’intérêt pour les appareils dotés du plus grand écran possible n’est pas rompu. Le brevet Xiaomi qui a maintenant émergé touche la même ligne. Reste à savoir si un smartphone correspondant apparaîtra un jour – et s’il appartiendra à la gamme Mi-Mix.