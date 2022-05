Xiaomi fonctionne sur un pliable tout comme le Pixel 6 (s’il avait une charnière)

Partager

La recette du Xiaomi Flip est très simple : vous prenez un Pixel 6, le mettez dans le shaker avec un Galaxy Z Flip3, mélangez bien et vous avez déjà votre pliage type clamshell prêt à l’action.

Après avoir vu l’énorme succès que le mobile a eu plus mode de Samsung, le Galaxy Z Flip3, il semble que tous les fabricants veulent maintenant avoir un type pliable sur le marché ‘coquille’ Beaucoup moins cher et plus polyvalent que les modèles hybrides entre tablettes et smartphones.

Du moins, c’est ce qu’il semble après avoir vu le Motorola RAZR de 2022 filtré, qui est déjà dans les fours Lenovo en train de finir sa cuisson, et aussi maintenant après avoir vu comment Xiaomi présente les premières esquisses d’un pliage Retourner ça pourrait arriver très bientôt un design plutôt curieux et saisissant ce qui, à tout le moins, nécessite un débat plus délibéré.

En fait, il semble que Haidian ait aimé l’idée de copier de manière flagrante le Pixel 6 mais en le mixant avec le concept du Galaxy Z Flippour obtenir un étranger Frankenstein avec un design pliant en Format coquille de palourde mais avec arrangement photographique réalisé par Google dans lequel une configuration à trois capteurs serait insérée dans la bosse horizontale caractéristique, qui sera sans aucun doute en vedette dans toute la face externe de l’appareil.

Comme nous l’ont dit les collègues de MySmartPrice, le brevet n’est pas nouveau mais a été déposé en décembre dernierbien que les autorités du CNIPA, l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle, ils ont juste accepté qu’elle poste tous ces croquis qui nous montrent en détail cet hypothétique Xiaomi Flip dont nous ne savons pas s’il se réalisera enfin.

Ce serait le Xiaomi Flip, un hybride parfait entre le Galaxy Z Flip et un Pixel 6

Et ceci, les amis, est le nouveau Motorola RAZR pliable en vidéo

L’idée de Xiaomi serait de profiter du maximum d’espace possible à l’intérieur du boîtier pour le matériel qui est toujours compromis dans ces conceptions, car il reste de l’espace pour les batteries et les composants assez limité par les charnières.

Ainsi, il parierait sur l’amélioration de la photographie mobile des options Retourner courant avec trois capteurs disposés horizontalement, émergeant du corps dans une bosse proéminente dans le plus pur style des derniers smartphones de Google, chose qui paraît étrange car ça va beaucoup contre toute logique et ce que recherchent tous les constructeursce qui justement minimise ou dissimule ces protubérances.

Dans tous les cas, le dessin est montré avec suffisamment de détails pour que vous puissiez le voir directement et nous vous laissons les avisdonc ici nous allons continuer à démêler les détails.

Nous ne savons rien de son matériel, mais compte tenu des croquis, la caméra interne et le lecteur d’empreintes digitales devraient être placés sous l’écran flexible.

La caméra interne doit être placée derrière un trou centré sur le haut de l’écran flexible bien qu’il ne soit pas représenté, donc divers supports déjà ils spéculent que Xiaomi pariera à nouveau sur les caméras intégrées sous l’écran comme cela s’est produit avec son premier pliage le Xiaomi Fold.

Sinon, on voit Connecteur USB-C sur le cadre inférieur accompagné dans cette position du haut-parleur principal et de l’emplacement pour la nano-SIM, laissant de la place pour les boutons physiques d’alimentation et de réglage du volume sur le côté, aucune trace du lecteur d’empreinte non plus Au moins dans ces croquis.

Maintenant, il reste à attendre les mouvements de Xiaomi avec son nouveau pliage, et c’est une deuxième génération du Xiaomi Fold est également attendue que, espérons-le, cette fois-ci, il sortira de Chine… Et vous, vous aimeriez un Xiaomi Flip comme celui-ci ?

Ni Xiaomi, ni Huawei, ni Samsung et ni Apple : c’est la marque qui cartonne en Chine en ce moment

Rubriques connexes: Xiaomi

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂