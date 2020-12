Xiaomi explique comment identifier une fausse fuite d’une autre qui ne l’est pas

Les dernières fuites de Xiaomi Mi 11 sont-elles réelles? La marque explique pourquoi ils ne le sont pas et pourquoi.

Le mobile dans l’image qui dirige cet article pourrait être le nouveau Xiaomi Mi 11… Mais ce n’est probablement pas le cas. La réalité est que c’est un fausse image fait par le designer Ben Geskin.

Si ce détail n’avait pas été clarifié, il est probable que quelqu’un aurait pensé que l’image – qui se répandra probablement bientôt sur le réseau – pourrait être un image officielle fait par Xiaomi pour représenter le conception officielle de votre nouveau téléphone phare.

Tant et si bien que la sienne Xiaomi voulait clarifier que chacune des fuites récemment apparues à propos du Xiaomi Mi 11 sont totalement faux, profitant également pour nous donner quelques indices avec lesquels identifier les fausses fuites et différenciez-les de ceux qui, malheureusement pour la marque, pourraient être réels.

Les caméras, clé pour détecter les fausses fuites

À travers un article sur Weibo, l’un des dirigeants de Xiaomi a expliqué pourquoi ne devriez-vous pas toujours faire confiance aux fuites, nous offrant quelques indices qui peuvent être utiles lors de leur analyse.

Premièrement, cela indique que les images produites par les marques sont réalisées par des experts et des professionnels, et sont donc de bien meilleure qualité que ceux fabriqués par les utilisateurs amateurs_. En ce sens, il indique sur les images officielles que « la qualité générale aura un sentiment » exquis « et » haut niveau « difficile à obtenir avec de fausses représentations ».

Cependant, si nous examinons les fausses représentations faites par des designers spécialisés, nous pouvons voir comment elles les images ne sont pas très différentes que Xiaomi utilise habituellement pour promouvoir ses produits. Voici un exemple, avec un fausse représentation du Xiaomi Mi 11, avec un rendu officiel du Xiaomi Mi 10:

Mais Il y a un détail encore plus frappant ce qui peut nous aider à identifier une fausse fuite. Et c’est que selon Wang Teng Thomas, Xiaomi a «teinté» les lentilles de ses appareils en vert pendant quelques années dans leurs représentations officielles.

Ce détail peut être vu, par exemple, dans les images de presse du Xiaomi Mi 10 Ultra.

Evidemment, cette dernière piste sert à identifier les fausses fuites mobiles Xiaomi, mais je crains que cela ne soit pas entièrement utile pour analyser la véracité des rendus divulgués d’appareils d’autres marques. De plus, j’ai peur qu’après avoir révélé ces informations, Xiaomi doit trouver une nouvelle astuce avec lequel donner des caractéristiques uniques à leurs représentations officielles pour les différencier des fuites.

En tout cas, ces déclarations nous aident à savoir que, du moins jusqu’à présent, les images supposées ont fui avec la conception du Mi 11 en tant que protagoniste. ils sont faux, et que la seule chose qui est confirmée aujourd’hui à propos de l’appareil est le fait qu’il contient le processeur Qualcomm Snapdragon 888.

