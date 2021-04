Xiaomi et OPPO pourraient lancer leurs propres processeurs mobiles pour concurrencer Qualcomm et MediaTek

Les premiers processeurs 5G natifs de Xiaomi et OPPO pourraient être lancés entre fin 2021 et début 2022.

Aujourd’hui, le marché des processeurs mobiles est dominé par Qualcomm et MediaTek mais deux grands fabricants chinois comme Xiaomi et OPPO sont déjà développer leurs propres processeurs avec la connectivité 5G pour que vous n’ayez pas à s’appuyant sur des fabricants de puces étrangers et d’empêcher que la même chose leur arrive à Huawei maintenant après les restrictions imposées par les États-Unis.

Xiaomi et OPPO auront bientôt leurs propres processeurs mobiles avec 5G

Comme on peut le lire dans Digitimes, les deux marques chinoises fabriquent leurs propres processeurs grâce à leurs fusion avec Unisoc, un fabricant de puces basé à Shanghai.

Xiaomi Redmi 20X, a dévoilé le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque chinoise

Cette décision intervient après que les deux fabricants se sont penchés sur les problèmes auxquels Huawei est confronté afin de développer davantage ses processeurs Kirin, en raison du manque de composants fabriqués avec la technologie américaine, et craignant que quelque chose de similaire pourrait leur arriver.

Ce serait la deuxième tentative de Xiaomi de lancer son propre processeur mobile après le Surge S1 lancé en 2017 et que nous n’avons pu voir dans aucun terminal. Cependant, le géant chinois a présenté, dans le cadre de son «méga lancement» de nouveaux appareils, sa propre puce de traitement d’image, la Surtension C1, qui arrive à bord du premier terminal pliable de la firme, le Xiaomi Mi Mix Fold.

Ce n’est pas la première fois que nous recevons des informations selon lesquelles OPPO, avec ses frères OnePlus et realme, développe son propre processeur mobile, car il y a quelque temps, on pensait que ce fabricant travaillerait déjà à produire ses propres chipsets en un projet mené par un ancien cadre de Qualcomm.

OPPO Reno 5Z 5G est officiel: écran AMOLED et charge flash 30W dans un milieu de gamme solide

Nous ne savons toujours pas quand nous pourrons voir ces propres processeurs de Xiaomi et OPPO, mais tout semble indiquer qu’ils seront une réalité entre la fin de cette année et le début de la prochaine.

Rubriques connexes: Téléphones, téléphones chinois, processeurs mobiles, Xiaomi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂