Xiaomi et OPPO chutent en Europe au détriment de realme, qui croît de près de 200% en un an

Malgré une Baisse de 10% des ventes de smartphones en Europe au cours du premier trimestre de l’année, les analystes et les membres de l’industrie sont optimistes quant aux périodes à venir. Au moins, cela est indiqué dans le dernier rapport de marché préparé par Canalys, où ils attribuent une partie de la baisse à la baisse significative des ventes sur des marchés tels que la Russie et l’Ukraine.

Quant aux marques qui vendent le plus, il n’y a plus de surprisesavec Samsung à la tête de Top 5suivi par Apple et Xiaomi.

L’aspect le plus frappant du rapport se trouve dans la quatrième placecar la société chinoise realme a pu surpasser sa société sœur, OPPO, atteignant un 5% de part de marché avec 2,1 millions d’unités vendues en Europe.

Samsung est en tête du classement des marques les plus vendues en Europe, et realme est à nouveau la plus dynamique

Les données de Canalys montrent clairement que la chute des ventes de smartphones en provenance d’Ukraine et de Russie, respectivement de 51% et 31%, ont eu un impact négatif sur la croissance du marché tout au long des trois premiers mois de l’année. Si à cela on ajoute le record d’inflation et le manque de confiance des consommateurs, nous obtenons un baisse des ventes de 10% par rapport à la même période de l’année précédente. Les unités expédiées s’élèvent à 41,7 millions.

Parmi les cinq marques phares, Samsung est celui qui s’impose en première position même si son la croissance a été négative. Au cours du premier trimestre de l’année, il détenait une part de marché de 35%, expédiant 14,6 millions d’unités.

Pour sa part, Apple a réalisé une croissance de 1 % au cours du premier trimestre 2022 en Europe, expédiant 8,9 millions d’unités d’iPhone et atteignant une part de 21 %.

Xiaomi semble être la signature le plus blessé tout au long du premier trimestre de cette année, depuis sa les ventes ont chuté de 22% par rapport à la même période de l’année précédente. Malgré cela, il conserve une part de 20% avec 8,2 millions d’unités expédiées au premier trimestre.

Pour sa part, j’ai vraiment continue de croître à un rythme effréné, réalisant une augmentation de 177 % des ventes de smartphones, passant de 800 000 unités vendues à 2,1 millions. Ainsi, il obtient une part de 5% et dépasse sa société sœur, OPPO, qui tombe à la cinquième position.

Ventes de smartphones en Europe, part de marché et croissance annuelle T1 2022 (Source : Canalys) Fabricant T1 2022

Unités envoyées T1 2022

Part de marché T1 2021

Unités envoyées T1 2021

Part de marché Croissance annuelle Samsung 14.6 35% 16.1 35% -9% Manzana 8.9 vingt-et-un% 8.8 19% une% Xiaomi 8.2 vingt% 10.5 23% -22% vraiment 2.1 5% 0,8 deux% 177% Oppo 1.8 4% 2.0 4% -12% Autres 6.1 quinze% 8.3 18% -27% Total 41,7 100% 46.4 100% -dix%

