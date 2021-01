Xiaomi et 8 autres entreprises chinoises mises sur liste noire par les États-Unis pour des liens militaires présumés

15 janv.2021 15:17:22 IST

Le gouvernement américain a mis sur liste noire le fabricant chinois de smartphones Xiaomi Corp. et la troisième plus grande compagnie pétrolière nationale de Chine pour des liens militaires présumés, exerçant une pression sur Pékin lors du mandat du président Donald Trump la semaine dernière. Le ministère de la Défense a ajouté neuf entreprises à sa liste d’entreprises chinoises ayant des liens militaires, y compris Xiaomi et le fabricant d’avions public Commercial Aircraft Corp. of China (Comac). Les investisseurs américains devront céder leurs participations dans les entreprises chinoises figurant sur la liste militaire d’ici novembre de cette année, selon un décret signé par Trump en novembre.

Selon une déclaration d’un porte-parole de Xiaomi, «La Société s’est conformée à la loi et a fonctionné conformément aux lois et réglementations pertinentes des juridictions où elle exerce ses activités. La Société réaffirme qu’elle fournit des produits et services à usage civil et commercial . La Société confirme qu’elle n’est pas détenue, contrôlée ou affiliée à l’armée chinoise et qu’elle n’est pas une «société militaire communiste chinoise» définie par la NDAA. La Société prendra les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires. La Société examine les conséquences potentielles de cette situation pour développer un plus complet. «

Xiaomi Corp. a dépassé Apple Inc. en tant que troisième fabricant mondial de smartphones en termes de ventes au troisième trimestre de 2020, selon les données de Gartner. La part de marché de Xiaomi a augmenté à mesure que les ventes de Huawei ont souffert après son inscription sur la liste noire des États-Unis et ses smartphones ont été coupés des services essentiels de Google.

Par ailleurs, le département du commerce a mis la China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) sur la liste des entités, une liste noire économique qui interdit aux entreprises américaines d’exporter ou de transférer des technologies avec les entreprises nommées, sauf si l’autorisation du gouvernement américain a été obtenue. Cette décision intervient après l’ajout d’une soixantaine d’entreprises chinoises à la liste en décembre, dont le fabricant de drones DJI et la société de semi-conducteurs SMIC.

Le CNOOC a été impliqué dans le forage en mer dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale, où Pékin a des revendications territoriales qui se chevauchent avec d’autres pays, notamment le Vietnam, les Philippines, Brunei, Taiwan et la Malaisie.

«Les actions téméraires et belliqueuses de la Chine dans la mer de Chine méridionale et sa volonté agressive d’acquérir une propriété intellectuelle et une technologie sensibles pour ses efforts de militarisation constituent une menace pour la sécurité nationale américaine et la sécurité de la communauté internationale», a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross déclaration.

« Le CNOOC agit comme un tyran pour que l’Armée populaire de libération intimide les voisins de la Chine, et l’armée chinoise continue de bénéficier des politiques de fusion civilo-militaire du gouvernement à des fins malveillantes », a déclaré Ross.

Le CNOOC n’a pas immédiatement commenté.

La société d’État chinoise Skyrizon a également été ajoutée à la liste noire économique, pour sa volonté «d’acquérir et d’indigéniser les technologies militaires étrangères», a déclaré Ross.

Beijing Skyrizon Aviation, fondée par le magnat Wang Jing, a été critiquée par les États-Unis pour avoir tenté de prendre le contrôle du fabricant de moteurs d’avions militaires ukrainien Motor Sich en 2017. La préoccupation était que la technologie aérospatiale de pointe finisse par être utilisée à des fins militaires.

(Avec les contributions de l’Associated Press)

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂