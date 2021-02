Xiaomi engage une action en justice pour annuler la liste noire de l’ancienne administration Trump

01 févr.2021 10:13:06 IST

Xiaomi a déclaré dimanche qu’il avait intenté une action en justice pour annuler le premier Liste noire de dernière minute de l’administration Trump du géant de l’électronique. Xiaomi a déclaré avoir déposé un appel auprès d’un tribunal fédéral de Washington vendredi après que l’administration de l’ancien président Donald Trump a interdit l’investissement dans l’entreprise, affirmant que la société basée à Pékin faisait partie de l’armée chinoise. Xiaomi a déclaré qu’il « estimait que la décision … était factuellement incorrecte et a privé l’entreprise d’une procédure régulière. »

<< Afin de protéger les intérêts de ses utilisateurs mondiaux, partenaires, employés et actionnaires, Xiaomi Corporation a intenté une action devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia contre le ministère de la Défense et le ministère du Trésor des États-Unis, pour énumérant la société comme «Compagnie militaire communiste chinoise», ajoute le communiqué.

À peine six jours avant que Trump ne quitte ses fonctions, ses responsables ont fait une série d’annonces visant Xiaomi et d’autres entreprises chinoises, notamment le géant pétrolier d’État CNOOC et le favori des médias sociaux en difficulté, TikTok.

Xiaomi – qui a dépassé Apple l’année dernière pour devenir le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde – était l’une des neuf entreprises classées par le Pentagone comme «entreprises militaires chinoises communistes». Conformément au décret signé par Trump, après l’interdiction, les investisseurs américains ont dû céder leurs participations dans les entreprises chinoises sur la liste militaire d’ici novembre 2021.

La mesure était considérée comme une tentative de consolider l’héritage de la guerre commerciale de Trump avec la Chine après quatre ans de relations turbulentes avec Pékin.

La liste noire signifie que les investisseurs américains ne peuvent pas acheter de titres Xiaomi.

Le cours de l’action de la société a chuté de plus de 10% après la mise sur liste noire.

Avec les contributions de l’AFP

