Xiaomi dit que son bénéfice net a plongé de 83%, le cours des actions de près de 50% au dernier trimestre

22 août 2022

Xiaomi, dans une récente déclaration à ses parties prenantes, à Pékin, a déclaré que son bénéfice net pour le trimestre se terminant en juin 2022 avait chuté de 83 % par rapport aux 200 millions de dollars ou 1,36 milliard de yuans de l’année dernière.

Xiaomi est la troisième plus grande marque de smartphones au monde en termes d’expédition de smartphones. Selon le communiqué qu’ils ont publié à Pékin, les revenus ont diminué de 20% à 70,1 milliards de yuans, en raison de la baisse des affaires à la fois à l’étranger et dans le pays.

La baisse des bénéfices a conduit les actions de Xiaomi négociées à Hong Kong, dirigées par l’entrepreneur milliardaire chinois Lei Jun, à perdre 52% de leur valeur au cours de l’année écoulée.

Les livraisons mondiales globales de smartphones au premier semestre ont diminué de 9% par rapport à l’année précédente en raison de la faiblesse de la demande, a déclaré le mois dernier le cabinet de conseil Canalys. Samsung et Apple étaient n°1 et n°2 devant Xiaomi.

Lei, qui en 2021 était en tête du classement annuel Forbes Chine des 50 meilleurs PDG du continent, est tombé sur une nouvelle liste 2022 publiée le 18 août.

Xiaomi, qui s’est classée au 292e rang sur la liste Forbes Global 2000 des meilleures sociétés cotées au monde publiée en mai, a réaffirmé vendredi ses plans antérieurs d’entrée sur le marché des véhicules électriques. La marque d’électronique devra faire face à une rude concurrence avec Tesla, BYD et d’autres.

Lei a aujourd’hui une fortune estimée à 9,8 milliards de dollars sur l’indice Forbes des milliardaires en temps réel. Il est également un investisseur dans la société de logiciels Kingsoft et JOYY Inc., une plate-forme de médias sociaux cotée au Nasdaq qui était connue jusqu’en décembre 2019 sous le nom de YY.com.

Cela arrive à un moment où un certain nombre de Les marques chinoises de smartphones rencontrent des difficultés, tant sur leur marché national que sur les marchés internationaux. Les livraisons de smartphones chinois ont diminué de près de 15 % au deuxième trimestre de cet exercice. Selon le Financial Post, un site Web canadien d’actualités financières, il s’agit de la cinquième perte trimestrielle consécutive pour l’industrie.

Plusieurs analystes ont estimé que le marché chinois est en grande difficulté et que les choses ne feront qu’empirer en raison de diverses causes.

Il s’agit notamment de la stricte « Politique Zéro COVID » que la Chine a adoptée. Les sévères restrictions imposées par le COVID-19 en Chine ne sont pas bonnes pour les entreprises. Il y a aussi le fait que le marché chinois des smartphones est sévèrement saturé, à la fois au niveau national et mondial. À la fin de l’exercice financier dernier, il y avait plus de 1,6 milliard de comptes de téléphonie mobile actifs en Chine, dépassant la population de 1,4 milliard.

Au niveau international, cependant, la principale raison pour laquelle Xiaomi et d’autres marques chinoises de smartphones ont été battues tardivement sont les problèmes de sécurité que plusieurs gouvernements et militants d’Internet ont depuis des années maintenant.

Plusieurs agences gouvernementales du monde entier craignent que non seulement les applications, mais aussi les appareils eux-mêmes provenant de Chine puissent potentiellement espionner leurs citoyens et constituent une préoccupation majeure pour la sécurité et la souveraineté nationales.

