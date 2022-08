Xiaomi dévoile le CyberOne, son premier robot humanoïde grandeur nature, battant Tesla

12 août 2022 11:46:06 IST

Xiaomi a annoncé de nombreux nouveaux produits hier lors de leur lancement le Xiaomi Mix Fold 2. Dont la plupart étaient plutôt cool. Cependant, ce qui s’est avéré être le point culminant de l’émission a été leur premier robot humanoïde grandeur nature révélé, appelé CyberOne.

Le dévoilement du robot humanoïde CyberOne est sorti de nulle part. Très peu de gens étaient au courant du fait que Xiaomi prévoyait de dévoiler son robot humanoïde lors de l’événement. Ce n’est pas la première fois que le géant chinois de la technologie lance un produit robotique. La société a précédemment dévoilé un CyberDog, un robot mécanisé ressemblant à un chien.

Depuis le lancement du produit, il y avait des rumeurs selon lesquelles Xiaomi travaillait sur un robot humanoïde, mais ces rumeurs n’ont jamais été étayées de quelque manière que ce soit.

Selon Xiaomi, le CyberOne est un robot bionique humanoïde à grande échelle qui mesure 177 cm et pèse 52 kg. Il a été surnommé « Metal bro » et d’une manière ou d’une autre, il a également reçu un signe du zodiaque, Lion. Le visage du robot est composé d’un panneau OLED incurvé et il peut voir le monde en 3D. Pour l’audition, il dispose de deux microphones.

Il est équipé de l’algorithme de contrôle du corps entier développé par Xiaomi, qui peut coordonner le mouvement de 21 articulations. De plus, le robot humanoïde peut interpréter 45 émotions sémantiques humaines et distinguer 85 sémantiques environnementales. Le robot est censé apprendre de nouvelles compétences chaque jour.

Le robot humanoïde CyberOne, selon Xiaomi, combine une mécatronique sophistiquée et une intelligence artificielle créées par les Robot Labs spécialisés de l’entreprise.

CyberOne n’est qu’un produit de première génération et la plupart de ses aspects sont encore en phase de développement, alors comparez-le à quelque chose que nous avons vu de Boston Dynamicsne serait pas exactement juste.. Cependant, ce que le robot de Xiaomi a fait, c’est qu’ils ont définitivement battu le prototype humanoïde de Tesla.

Le robot CyberOne de Xiaomi coûterait entre 600 000 et 700 000 yuans (environ 89 100 à 104 000 dollars) et il n’est pas encore commercialisé.

Les robots ont toujours l’impression de faire partie d’un rêve dystopique et rappellent souvent aux opposants des scènes de films comme The Terminator, plus qu’ils ne rappelleraient à quelqu’un les robots de Wall-E. Cependant, les innovations récentes dans le domaine suggèrent que l’avenir sera rempli de gadgets et de robots automatisés.

Qu’on le veuille ou non, les robots feront partie de la vie quotidienne. C’est la raison pour laquelle les entreprises technologiques travaillent non seulement sur des robots mécaniques spécifiques à l’industrie, mais de plus en plus sur des robots humanoïdes à usage général qui s’assimileraient mieux à la société.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂