Xiaomi devant Apple, Huawei en chute libre: voici comment fonctionne 2021 pour les fabricants ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Xiaomi a dépassé Apple en Europe et est désormais le deuxième fabricant de smartphones le plus prospère sur notre continent. Une seule autre entreprise se situe entre les Chinois et la place au soleil.



Le premier fabricant de smartphones au premier trimestre 2021 était – une fois de plus – Samsung. Selon la société d’études de marché Canalys, 35% de toutes les unités vendues étaient des Sud-Coréens – ce qui correspond à une augmentation de 21%. Xiaomi suit à la deuxième place avec une part de marché de 23% et une croissance de 85%. Apple a augmenté de 22%: la part de marché de 19% est suffisante pour la troisième place.

Samsung, Xiaomi, Apple … et puis?

Après les trois grands, les choses se sont fortement dégradées, mais: Il y a encore un deuxième grand gagnant en plus de Xiaomi. L’augmentation la plus importante a été celle d’Oppo – de 153%. Cela signifie 4 pour cent de part de marché et la quatrième place. Cependant, Oppo n’était guère représenté en Europe dans le passé. Gagner des parts de marché devrait donc être actuellement beaucoup plus facile pour l’entreprise que ses concurrents établis. Si tous les fabricants de smartphones mentionnés jusqu’à présent ont grandi, il doit y avoir un perdant. Vous l’avez probablement déjà deviné …

Ce n’était rien, Huawei!

Huawei a perdu une énorme part de marché de 81% au premier trimestre 2021 – et se retrouve à 3% et à une troisième place décevante. La raison principale en est évidente: apparemment, le dernier a également remarqué que les nouveaux smartphones Huawei n’offrent pas de services Google. Ne pas utiliser le Play Store et d’autres applications importantes semble être un critère éliminatoire pour de nombreux Européens.

Il en résulte ce qui suit Top 5 pour l’Europe:

Samsung (35 pour cent) Xiaomi (23 pour cent) Apple (19 pour cent) Oppo (4 pour cent) Huawei (3 pour cent)

Intéressant: l’Europe de l’Est est apparemment principalement responsable de la montée en flèche de Xiaomi. Car à l’ouest, les Chinois ne pouvaient pas dépasser Apple, mais garder une bonne distance: 8% de part de marché sépare ici Xiaomi (17%) du fabricant d’iPhone (25%). Pour les trois autres marques mentionnées, les différences entre l’Est et l’Ouest sont plus petites, de sorte que seuls Apple et Xiaomi changent de place.









