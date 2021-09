Xiaomi dépasse Apple pour devenir le « premier fournisseur de bracelets portables au deuxième trimestre 2021 » : Canalys

06 sept. 2021 16:46:30 IST

Les marché mondial des bracelets portables a connu une croissance de 5,6% des expéditions avec 40,9 millions d’unités au deuxième trimestre 2021 dans le monde, signalé Canalys. Le fabricant chinois Xiaomi a même dépassé Apple en termes de livraisons de bracelets de fitness au cours dudit trimestre. Le rapport révèle en outre qu’Apple a livré le plus de montres intelligentes au cours du trimestre qui s’est terminé en juin de cette année. Xiaomi était en tête avec une part de 19,6% des expéditions de bracelets de fitness, tandis qu’Apple détenait une part de marché de 19,3%.

Selon le rapport, Mi Band 6 était l’un des appareils portables les plus populaires qui a amélioré les performances de la marque. Après Apple, Huawei occupe la troisième position avec une part de marché de 9,2%.

: Avec #montres représentant plus de 60% de toutes les expéditions de bracelets portables pendant 3 trimestres consécutifs depuis le quatrième trimestre 2020, @Canalys s’attend à ce qu’il soit le principal moteur de croissance de la catégorie des bracelets portables pour les années à venir. https://t.co/XsneaniHfl pic.twitter.com/NGHQ5aHGW0 — Canalys (@Canalys) 6 septembre 2021

Selon le rapport, Apple a tout de même réussi à obtenir la première position dans le segment des montres-bracelets avec une part de marché de 31,1%. Huawei occupait la deuxième place avec une part de marché de 9%, tandis que Garmin a enregistré une part de marché de 7,6%. Samsung Galaxy Watch 4 a également réussi à attirer l’attention avec sa nouvelle interface utilisateur WearOS 3 qui a permis d’obtenir une croissance annuelle de 85% et une quatrième position dans les livraisons de montres intelligentes au deuxième trimestre 2021. Samsung a déclaré une part de marché de 7% au cours du trimestre.

Selon la déclaration du directeur de recherche de Canalys, Jason Low, « les fournisseurs tentent de faire un grand saut générationnel dans les technologies des montres intelligentes. Pour se démarquer, ils améliorent les fondamentaux, tels que l’expérience utilisateur et la durée de vie de la batterie, créent leurs propres interfaces utilisateur distinctes et tirent parti de leurs écosystèmes respectifs pour créer de nouveaux cas d’utilisation uniques. Mais le suivi de la santé est le cas d’utilisation le plus important pour les montres intelligentes. La capacité à fournir des fonctionnalités de suivi de la santé de pointe et à offrir aux utilisateurs des données significatives et des informations exploitables sur la santé distinguera les gagnants et les perdants. »

.

