Xiaomi date le lancement officiel du Redmi Note 10: il arrivera en mars et c’est tout ce que nous pensons savoir à ce sujet

Xiaomi juste rendre officiel la date officielle de lancement du Redmi Note 10, son nouveau milieu de gamme. Ou plutôt, sa nouvelle famille d’appareils de milieu de gamme, puisque la société chinoise parle de Redmi Note 10 Series, il est donc prévu qu’il y en aura au moins deux.





Le dispositif sera présenté en Inde le 4 mars Et, en tenant compte de l’histoire de Xiaomi, il faut s’attendre à ce que quelque temps plus tard, ils organisent un autre événement international pour annoncer leur arrivée sur d’autres marchés. En tout cas, le 4 mars, nous rencontrerons enfin le nouveau milieu de gamme chinois, mais le jour venu, nous allons revoir ce que nous savons, ou pensons savoir, à leur sujet.

Ce que nous pensons savoir sur le Redmi Note 10

Si nous regardons en arrière, nous verrons que la série Redmi Note 9 a été une très grande famille. Il y a eu Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro … Xiaomi a ce désir de lancer plusieurs appareils de la même famille avec des caractéristiques et des gammes de prix différentes et, vu que la firme chinoise parle de Redmi Note 10 Series, il ne serait pas étrange qu’elle répète le même jeu avec son nouveau milieu de gamme.

Cela dit, la vérité est que l’on en sait peu sur ces nouveaux smartphones. Il y a des fuites qui suggèrent que il y aura quatre modèles, un standard et un Pro avec leurs versions 5G respectives, bien que ce serait une décision particulière, étant donné que Xiaomi dispose déjà d’appareils 5G de milieu de gamme à des prix abordables et qu’un Redmi Note 10 5G à bas prix pourrait cannibaliser la version 4G. Ce sera une question de temps avant de sortir du doute.

La société, pour le moment, n’a pas de spécifications avancées, mais on s’attend à ce qu’elle le fasse au cours des prochains jours. Ce qu’ils ont fait, c’est publier un sondage sur Twitter demandant à leurs abonnés s’ils préféraient un panneau IPS / LCD 120 Hz ou un panneau AMOLED pour leur Redmi Note 10. La technologie AMOLED a gagné par un glissement de terrain et le tweet a été supprimé, alors peut-être avons-nous un indice sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes d’écran.

Enfin, comme expliqué dans Engadget Android, il ne serait pas étrange que les nouveaux smartphones Xiaomi aient monté le dernier Processeurs milieu de gamme de Qualcomm et MediaTek. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, le Dimensity 800, le Snapdragon 732G et le Snapdragon 750G, tels que mis en œuvre dans les modèles 4G et 5G supposés. Quoi qu’il en soit, le 4 mars, nous aurons des doutes.