Xiaomi confirme les premières fonctionnalités et une partie de la conception du nouveau Redmi Note 10

Le Redmi Note 10 arrivera très bientôt et Xiaomi a déjà confirmé certaines de ses fonctionnalités les plus importantes.

Xiaomi a déjà confirmé que nouveau Redmi Note 10 présentera le jour 4 mars. La société prévoit d’annoncer sa nouvelle série d’appareils de milieu de gamme en Inde, avant de lancer les terminaux dans le reste des régions du monde.

Et pour vous mettre en appétit avant la présentation, Xiaomi a mis en place un site internet spécial pour l’événement, où il n’a pas hésité à partager le premières caractéristiques des nouveaux terminaux qui façonneront cette série, confirmant ainsi des caractéristiques telles que Conception Redmi Note 10.

Charge plus rapide, batterie plus grande et meilleurs appareils photo sur le Redmi Note 10

Sur la base des informations partagées par Xiaomi aujourd’hui, nous savons que le Redmi Note 10 arrivera avec un design renouvelé par rapport à la série actuelle Redmi Note 9. En ce sens, on parle d’un look renouvelé et format plus léger.

Grâce aux images, nous pouvons voir comment au moins un des appareils de cette série aurait un dos en verre, qui présente des courbures prononcées à l’arrière jusqu’à ce qu’il fusionne avec le bord métallique qui entoure le châssis du téléphone. Il est également apprécié ce qui semble être un lecteur d’empreintes digitales latéral dans l’une des images.

En plus de cela, l’inclusion de Verre Gorilla à l’avant du Redmi Note 10et la certification IP52 qui garantit un certain niveau de résistance à l’eau et à la poussière. De même, le retour du trou dans l’écran centré sur le haut du panneau.

Xiaomi a également confirmé d’autres caractéristiques de ses nouveaux appareils, parmi lesquelles un système haptique amélioré par rapport à la dernière génération – une amélioration nécessaire, à notre avis, puisque le moteur de vibration du Redmi Note 9 Pro était encore loin de celui de ses rivaux- et audio haute fidélité.

D’autre part, Xiaomi possède un grande batterie à l’intérieur de votre Redmi Note 10, soutenu par un système de charge encore plus rapide. Cette batterie donnera vie à un Processeur signé Qualcomm, qui selon les dernières rumeurs pourrait être le Snapdragon 750G.

Et il est clair que la photographie sera un aspect clé dans cette nouvelle génération d’appareils. Semble donc indiquer affiche avec laquelle Xiaomi fait de la publicité l’arrivée de ses nouveaux appareils, en référence aux capteurs de caméra qui intégreront les différents modèles de la série Redmi Note 10.

Les Redmi Note 10 arrive le 4 mars, dans un événement qui se tiendra dans un en ligne et cela peut être suivi en direct sur le site Web de l’entreprise.

