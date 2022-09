Xiaomi Civi 2 : le mobile le plus spécial de Xiaomi met l’accent sur les selfies

La marque pékinoise a présenté son nouveau smartphone de la série Civi en Chine, qui ne peut malheureusement pas être acheté dans d’autres pays.

Comme prévu, Xiaomi vient de présenter au monde le nouveau membre de sa famille de smartphones civique. La série, exclusive au marché chinois, se concentre sur attirer un public plus jeune à travers des designs saisissants et des systèmes de caméras plus avancés que ceux des autres modèles du catalogue de la marque. A cette occasion, la marque a accueilli le Xiaomi Civic 2.

La civique 2 représente une évolution importante par rapport au modèle original. Bien qu’il hérite de certains traits, il a également élevé le niveau dans d’autres aspects tels que photographie, processeur ou esthétique.

Xiaomi Civi 2, toutes les infos

Xiaomi Civic 2 Caractéristique Dimensions 159,2 x 72,7 x 7,23 mm

171,8 grammes Filtrer OLED de 6,55 pouces

FullHD+

402ppi

Luminosité maximale jusqu’à 1000 nits

120Hz

Verre Gorille 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go appareils photo Arrière:

50 mégapixels f/1.8, pixels de 1.0 μm

20 mégapixels ultra grand angle f/2.2

Macro 2MP

Frontale :

32 mégapixels

Ultra grand angle de 32 mégapixels

Quadruple flash LED avant Tambours 4500mAh

Charge rapide 67W compatible avec USB PD Les autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

NFC multifonction

360 détection de lumière

DolbyVision

Le Civi 2 arrive à se positionner comme l’un des téléphones les plus fins et les plus légers lancée par la société ces dernières années. Il a une épaisseur de seulement 7,23 millimètreset un poids d’un peu plus de 170 grammes.

Bien qu’il soit disponible en différentes couleurs, dont le bleu, le violet et le noir, c’est le couleur blanche celui qui possède le design le plus stylisé, grâce à un motif texturé présent au dos. Dans chacun d’eux, oui, le grand module de caméra est le grand protagoniste.

Ce module est animé par un Appareil photo Sony IMX766 avec une résolution de 50 mégapixelsassocié à un Appareil photo secondaire de 20 mégapixels avec objectif ultra grand angleet un appareil photo macro de 2 mégapixels.

La face avant cache également quelques surprises, à commencer par la « pilule » à l’écran qui abrite le Double caméra de 32 mégapixels pour les selfiesaccompagné d’un quadruple flash LED bi-ton, situé des deux côtés de l’écouteur.

Xiaomi n’a mis qu’une semaine pour copier l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

Votre écran a un Diagonale de 6,55 pouces et est protégé par un verre légèrement bombé Gorilla Glass 5. Il utilise la technologie AMOLED et peut atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 120 hertz.

Xiaomi parie sur le Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 dans son nouveau modèle, avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et 128 ou 256 Go de stockage interne. Tout cela est soutenu par un Batterie d’une capacité de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 67 W.

Prix ​​​​du Xiaomi Civi 2 et quand peut-il être acheté

Le Xiaomi Civi peut désormais être acheté en Chine via la boutique en ligne de l’entreprise.

Son prix commence à partir de 2 399 yuansquelques 347 euros pour changer dans sa version avec 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dispose d’un prix de 2499 yuans, environ 362 euros. Enfin, la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage Il en coûte 2799 yuans, soit environ 406 euros.

