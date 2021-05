Xiaomi: cette innovation de caméra folle arrive-t-elle? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Uniprodo Pergola inclinée beige - 3 x 4 m UNI_GAZEBO_3X4T

Passez de bons moments sous une pergola inclinée Uniprodo Où que vous la posiez, que ce soit le long d’un mur, sur la terrasse ou au milieu de la cour, cette pergola crée un espace où vous et vos invités vous sentirez parfaitement à l’aise. Avec elle, vous pourrez profiter de l’été à l’abri du soleil, à un endroit où aucune feuille, brindille ou insecte ne risque de finir dans votre verre. La pergola inclinée beige d’Uniprodo : à la fois point de rencontre et d’attraction Le toit de la pergola est fait de polyester beige d’une densité de 180 g/m2 un tissu capable d’arrêter la pluie légère et de créer un coin d’ombre par temps ensoleillé. La toile est fixée à une ossature à la fois solide et résistante aux intempéries, faite en acier peint par poudrage. Grâce à cette construction, vous pourrez utiliser cet équipement de jardin Uniprodo à l’extérieur des années durant. La pergola inclinée mesurant 2,40 m de haut se d Espace généreux – structure de jardin de 3 x 4 m pouvant abriter plusieurs convives pendant les barbecues et les apéros Protection efficace – toit en polyester d’une densité de 180 g/m² qui vous protègera contre le soleil Stabilité assurée – ossature en acier peint par poudrage durable, résistant à la corrosion et insensible aux conditions ambiantes Style réussi – pergola élégante grâce à sa forme moderne avec toit arrondi et ornements raffinés