Xiaomi: c’est le détecteur de fumée intelligent que la firme chinoise vient de lancer

Mean Well Driver de LED à tension constante Mean Well HLG-320H-C2100B HLG-320H-C2100B 319.2 W 2100 mA 76 - 152 V/DC 1 pc(s)

Attention : Cet article est réservé aux Professionnels. Seules les commandes effectuées sur cet article en tant que Professionnel pourront être honorées. Avec les alimentations HLG-320H-C pour les applications d'éclairage et LED vient compléter Mean Well la puissance de sortie de...