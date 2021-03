Xiaomi AX9000: caractéristiques du nouveau routeur Xiaomi

Tout savoir sur le nouveau routeur Xiaomi, qui sera mis en vente pour un prix proche de 150 euros.

Avec un look digne de Star Wars, Xiaomi a présenté aujourd’hui lors de son macro-événement, juste après le Xiaomi Mi 11 Pro, votre routeur le plus avancé, directement lié au Wi-Fi 6 dudit smartphone.

Le Xiaomi AX9000 C’est le routeur le plus rapide de tout le catalogue de l’entreprise, offrant, en plus du Wi-Fi 6 déjà mentionné, un débit de transmission allant jusqu’à 9000 mégaoctets adapté à l’époque actuelle de la 5G.

Tous les détails et prix du Xiaomi AX9000

Selon Xiaomi, ce nouveau routeur est extrêmement puissant, contenant plusieurs antennes et un Processeur Qualcomm six cœurs. Il est mis en vente en Chine au prix de 999 yuans, soit environ 130 euros au taux de change.

À l’heure actuelle, le Xiaomi AX9000 est le routeur le plus avancé de Xiaomi, dépassant l’AX6000 (qui se vend 599 yuans), l’AX3600 (en vente pour 499 yuans) et l’AX1800 (le modèle le plus basique de cette série, en vente pour 329 yuans). ).

D’autre part, Xiaomi a insisté sur le fait que ce nouveau routeur est le compagnon idéal du Mi 11 Pro, idéal pour extraire tout le jus de l’appareil, en particulier pour le amélioration qu’il offrira dans le domaine de jeux mobiles.

