Xiaomi annonce Mix 4 avec une charge rapide de 120 watts

Après une pause de trois ans, Xiaomi a présenté mardi un nouveau modèle de la série Mix : le Mix 4 est le premier smartphone avec le processeur Snapdragon 888 Plus et le premier téléphone mobile Xiaomi avec une caméra selfie cachée dans l’écran. La technologie de charge rapide est également impressionnante.

Xiaomi annonce que la batterie du Mix 4 peut être complètement chargée en 15 minutes – grâce au « Mode Boost » de la technologie de charge rapide de 120 watts. Mais même en mode standard, il ne faut que 21 minutes pour que la batterie de 4 500 mAh soit pleine. Même sans câble, le Mix 4 accélère : la charge sans fil de 50 watts remplit le dispositif de stockage d’énergie en 28 minutes.

Le premier smartphone de Xiaomi avec une caméra selfie cachée

Le fait qu’il n’y ait pas eu de smartphone mixte depuis si longtemps est probablement aussi dû à la nouvelle technologie de l’appareil photo. Selon le communiqué de presse, il a fallu trois générations de smartphones, cinq ans, 60 brevets, des investissements de 77 millions de dollars américains et des centaines d’ingénieurs pour développer la nouvelle technologie. « CUP » (caméra sous le panneau) est ce que Xiaomi appelle la caméra selfie cachée sous l’écran. En conséquence, l’écran incurvé FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz gère complètement sans encoche.

En plus d’un appareil photo principal de 108 mégapixels, il existe également un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels et un objectif périscope de 8 mégapixels avec zoom optique 5x à l’arrière. Le Mix 4 est tiré par le Snapdragon 888 Plus. Une version encore plus rapide du Snapdragon 888 avec un maximum de 3 GHz. Soit 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de mémoire interne sont disponibles sur le côté.

Mix 4 : prix et disponibilité

Jusqu’à présent, Xiaomi n’a annoncé officiellement que le Mix 4 pour la Chine. Les préventes y débuteront le 11 août et les livraisons débuteront le 16 août. Le smartphone est disponible en trois couleurs (blanc, gris et noir) et les prix commencent à 4 999 yuans, soit l’équivalent d’environ 660 euros. La version la mieux équipée coûterait 6 299 yuans, soit environ 830 euros. Les informations sur le lancement des ventes internationales devraient suivre prochainement.