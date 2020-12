Xiaomi annonce MIUI 12.5 avec de nouvelles animations, de meilleurs contrôles de confidentialité, des super fonds d’écran et plus

Tendance FP29 déc.2020 17:04:46 IST

Xiaomi a lancé le MIUI 12.5 parallèlement à la sortie du produit phare Mi 11. L’entreprise déploiera la version stable de la mise à jour pour ses téléphones Mi et Redmi à partir d’avril 2021. Le mise à jour du système vient comme une amélioration par rapport à MIUI 12, mais il existe plusieurs améliorations notables avec MIUI 12.5. La dernière version apporte de super fonds d’écran, de nouvelles animations, ainsi que des contrôles de protection de la vie privée améliorés. Au départ, la mise à jour stable n’atteindra le marché domestique chinois que sur les modèles Mi 11, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Pro et Mi 10. D’autres pays et modèles auront la mise à jour plus tard.

Le MIUI 12.5 promet une consommation d’énergie et de mémoire moindre. Les fonds d’écran Super-Earth, Super Mars et Super Saturn Live ajoutés via MIUI 12 ont reçu des ajouts sous la forme de fonds d’écran Snow Mountain et Geometry. Selon Xiaomi, ceux-ci consommeront 40% moins d’énergie que MIUI 12. Dans l’ensemble, les mises à jour 12.5 consommeront jusqu’à 32% de mémoire en moins et offriront une diminution de 17% de la consommation d’énergie.

Chaque fois qu’une application essaiera d’accéder aux données de votre presse-papiers, l’appareil vous montrera une invite sous la forme d’une fenêtre contextuelle. MIUI 12.5 donne également aux utilisateurs la possibilité de choisir de partager leur emplacement approximatif et non celui exact. Ces deux fonctionnalités sont similaires à celles partagées via iOS 14 d’Apple.

D’autres améliorations incluent de nouveaux effets sonores, une animation d’architecture et des effets élégants sur l’interface.

Après avoir lancé la mise à jour le 28 décembre, Xiaomi a également commencé le processus d’enregistrement pour tester la version bêta de MIUI 12.5. Il s’agit d’une bêta fermée, bien que la société envisage de déployer des bêtas publics par lots à partir de janvier. Selon le Chaîne de télégramme de XiaomiUI, seuls certains appareils Redmi et Mi sont éligibles pour la version bêta fermée. Ce sont Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 9, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Mi 9, Mi 9 SE, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra et Mi 10 Youth Edition.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂