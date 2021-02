Xiaomi annonce le calendrier de déploiement de la mise à jour MIUI 12.5 pour les séries Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi 9 et plus

09 févr.2021 14:55:02 IST

Xiaomi avait dévoilé le skin MIUI 12.5 basé sur Android 11, en décembre 2020. Il a maintenant annoncé son calendrier de déploiement mondial. La société commencera à déployer la mise à jour MIUI 12.5 sur les marchés internationaux au deuxième trimestre de 2021. La mise à jour apporte des optimisations système majeures qui permettront au système d’exploitation d’offrir une expérience globale plus rapide et plus fluide. Xiaomi partagé sur son blog que le MIUI 12.5 serait une mise à jour intermédiaire basée sur MIUI 12.

L’interface utilisateur réduit l’utilisation du processeur jusqu’à 22 pour cent et la consommation d’énergie jusqu’à 15 pour cent. Cela garantira des performances et des graphiques fluides, grâce à un thread dédié qui gère les systèmes, les gestes et d’autres tâches. Auparavant, toutes ces tâches étaient gérées par un seul thread.

Avec MIUI 12.5, une grande majorité des applications du nouveau système peuvent être désinstallées, tandis qu’un petit nombre d’applications gravées dans le cœur du système peuvent être masquées.

Xiaomi a partagé une liste de téléphones qui recevront la mise à jour MIUI 12.5 dans le premier lot. La première vague de déploiement international de la mise à jour aura lieu à la fin du mois d’avril 2021. La mise à jour stable de la nouvelle interface fera d’abord son chemin vers les Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10 Pro, Mi 10 et Mi 11, tandis que la deuxième vague comprendra Mi 10T Lite, la série Mi Note 10, Mi 10 Lite, Redmi Note 8 Pro, la série Redmi Note 9, Poco X3 NFC, Poco F2 Pro, Redmi 9 et Redmi Note 9T, mais la société n’a pas date partagée pour cela. La chronologie des autres appareils sera partagée plus tard sur Miui.com.

