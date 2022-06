Xiaomi ajoute 10 appareils supplémentaires à sa liste noire : 8 téléphones et 2 tablettes ne recevront plus de mises à jour

in

Ces 10 appareils ont déjà été inclus dans la liste de fin de support (EOS) de la société chinoise.

De temps en temps, Xiaomi met à jour sa page de support produit pour informer tous ses utilisateurs des appareils qui ne sont plus officiellement pris en charge par l’entreprise et donc ils ne recevront plus de mises à jour ni du système d’exploitation ni de la sécurité.

Eh bien, grâce à Gizmochina, nous venons d’apprendre que le géant chinois a mis à jour cette page avec l’inclusion de 10 nouveaux appareils, 8 mobiles et 2 tablettes, qui ont cessé d’avoir du support le 25 mai.

Plus de mises à jour pour les Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 7, Mi Pad 4 et sept autres appareils de la firme chinoise

Xiaomi inclus 10 nouveaux appareils sur leur liste de fin de support (EOS) à la fin du mois dernierce qui signifie qu’aucun d’eux ne recevra jamais nouvelles mises à jour MIUI.

La liste complète des appareils Xiaomi et Redmi qui n’ont déjà plus de support est le suivant:

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi Play

Redmi Y3

redmi 7

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Xiaomi MiPad 4

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Si nous analysons cette liste, la première chose que nous observons est que il n’y a pas de terminal POCO dessusce qui signifie que tous les smartphones de cette marque sont toujours pris en charge par l’entreprise et la deuxième chose est que tous les appareils de cette liste ont été lancés sur le marché il y a plus de deux ans et avez déjà reçu au moins une mise à jour Android.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Par conséquent, tous ceux qui utilisent encore l’un des appareils indiqués dans cette liste, sachez que ils n’ont plus de mises à jour garantiesce qui signifie qu’ils ne recevront plus de correctifs de sécurité ou de nouvelles versions du système, avec les risques que cela comporte au niveau de la sécurité.

