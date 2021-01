Xiaomi a vendu 350000 Mi 11 en seulement 5 minutes

La période de réservation des nouveaux terminaux de la firme chinoise a été un franc succès.

Le fait que la Chine soit le territoire idéal pour ses marques autochtones est bien connu. Là Huawei et Xiaomi règnent presque incontestablement, avec seulement Samsung pouvant les éclipser dans quelques instants.

Avec le lancement du Xiaomi Mi 11, nous avons vu un nouvel épisode de cette hégémonie. Et est-ce que la firme a vendu en 5 minutes rien de plus et rien de moins que 350 000 unités de son nouveau produit phare.

Le meilleur mobile Xiaomi vu à ce jour

Bien qu’il reste encore quelques jours pour voir la série Mi 11 dans les magasins espagnols, la vérité est que depuis sa présentation, Xiaomi nous a donné de longues dents. Cet appareil spectaculaire possède des caractéristiques exceptionnelles telles que la puce Qualcomm Snapdragon 888, étant le premier terminal au monde à l’équiper.

Mais ce n’est pas tout, le Mi 11 a Écran AMOLED de 6,81 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il vient de l’usine avec la dernière version de tous les systèmes d’exploitation du marché, MIUI 12.5 basé sur Android 11.

En ce qui concerne la section caméras, l’une des plus importantes, nous trouvons un module avec triple caméra arrière dans lequel la Objectif principal 108 MP. Celui-ci est accompagné d’un objectif Grand angle 13 MP et télémacro 5 MP. Pour l’avant, Xiaomi a réservé un appareil photo 20 MP.

Les autres sections à souligner de ce terminal sont ses Batterie de 4600 mAh avec charge rapide de 50 W et charge inverse de 10 W, NFC, lecteur d’empreintes digitales sur l’écran ou Wi-Fi 6. C’est mieux vu dans le tableau que nous attachons ci-dessous.

Xiaomi Mi 11, toutes les informations

Xiaomi Mi 11, fiche technique spécifications Dimensions et poids 164,3 x 74,6 x 8,06 mm

196 grammes de poids écran AMOLED 6,81 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10 + Résolution Full HD + (515 ppp) Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8/12 Go de RAM LPDDR5 Système opératif MIUI 12.5 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256/512 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière: objectif principal 108 MP f / 1.8 7P, OIS + ultra grand angle 13 MP + télémacro 5 MP (équivalent 50 mm)

Avant: 20 MP Tambours 4600 mAh avec charge rapide 55 W, charge sans fil 50 W et charge sans fil inversée 10 W Autres Lecteur d’empreintes digitales intégré, audio stéréo Harman Kardon, Wi-Fi 6, NFC

