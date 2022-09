Xiaomi a un nouvel aspirateur robot 100% autonome avec auto-nettoyage et deux fois plus de puissance

in

Xiaomi a présenté en Chine un robot de nettoyage entièrement autonome, qui ne nécessite aucune interaction de l’utilisateur pour se nettoyer ou remplir son réservoir d’eau.

Xiaomi n’arrête pas de nous laisser des nouvelles ces derniers jours. Aujourd’hui, nous avons parlé des caractéristiques du Xiaomi Civi 2, un haut de gamme très prometteur. Récemment, nous avons également parlé du support du Xiaomi Redmi Note 9 et nous avons même parlé du nouveau four à air chaud de la firme chinoise.

En plus du Xiaomi Civi 2, la société nous laisse une autre nouvelle concernant l’actualité comme nous avons pu le savoir grâce à XiaomiAdictos. Il y a quelques jours, il a été présenté en Chine le Nouvel aspirateur robot Xiaomi Mijia 1S, un robot de nettoyage conçu pour être totalement autonome. Comment? Nous le comptons en ce moment.

Voici le robot de nettoyage autonome de Xiaomi

Le robot aspirateur Xiaomi Mijia 1S a été présenté, comme nous l’avons dit, sous la promesse d’être un robot de nettoyage entièrement autonome. Pour ce faire, cet appareil est doté d’un station auxiliaire reliée à une prise d’eau. De cette façon, l’appareil se rechargera après chaque utilisation.

Le système de nettoyage à sec est déjà connu de tous : une brosse rotative qui déplace la saleté vers le rouleau central, qui la récupère. Pour cela il dispose d’un Système d’aspiration 4 000 Paqui retiennent toutes sortes de particules de poussière et de saleté.

Deux balais circulaires rotatifs assurent le récurage dont le séchage la station auxiliaire elle-même est en charge De l’appareil. Pour ce faire, appliquez de la chaleur pour les sécher et de l’air pour les nettoyer. De cette façon, il est également possible de réduire les risques d’apparition d’odeurs désagréables et d’éliminer l’humidité résiduelle des vadrouilles.

Il convient de mentionner que ce robot de nettoyage a contrôle à distance depuis un mobile ou par commandes vocales. Il dispose également d’un système de navigation laser. Pour l’instant ce que l’on sait c’est que son prix sera d’environ 560 euros à changer. Ce que nous ne savons pas encore, c’est si ou quand il arrivera sur le marché mondial.

