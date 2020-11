Xiaomi a lancé une version moins chère et minimaliste de sa souris à succès

Xiaomi continue son siège de toutes les catégories de produits connues et inconnues. La marque nous a récemment surpris avec le lancement de la Mi Power Bank 3 Pikachu Edition ou, plus récemment, avec un petit PC Iron Man qui tient dans une poche, et maintenant il est de retour avec un appareil un peu plus sobre mais pas pour c’est moins utile.

Coïncidant avec la journée des célibataires, particulièrement populaire en Asie, la firme chinoise a annoncé le lancement d’une nouvelle souris sans fil, en remplacement de la souris sans fil portable Xiaomi Mi.

Ainsi, sous le nom de Mi Wireless Mouse Lite, vient une souris au design minimaliste et complètement sans fil qui le changement nous coûterait la figure surréaliste d’environ … 5 euros!

Une souris simple et confortable

La nouvelle souris sans fil Xiaomi est disponible dans une combinaison de couleurs noir et gris foncé, très adaptable aux environnements de travail en raison de sa discrétion et ergonomie. Promesses bonne résistance à l’usure et des mouvements fluides et sans restriction sur n’importe quelle surface solide.

My Wireless Mouse Lite prend en charge Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz qui a un signal continu et stable.

Concernant le déclic, cela se produit naturellement et sans besoin d’une pulsation trop intense, laissant place à un mouvement plus naturel et confortable.

Également, le placement des boutons est symétrique, qui fournira une utilisation identique avec la main droite ou la main gauche.

Dans la zone centrale, il intègre un bouton de défilement qui répond parfaitement.

Cette souris Xiaomi est alimentée par un Pile AAA et intègre dans sa partie inférieure un espace pour le placer.

De même, sur la même surface, l’entreprise a placé le le bouton allumer et éteindre pour débrancher cet ustensile lorsqu’il n’est pas utilisé pour économiser de l’énergie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂