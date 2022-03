Xiaomi a lancé une nouvelle bande de lumières : elle mesure 2 mètres, dispose d’un microphone et se contrôle avec le mobile

Mijia, l’une des marques Xiaomi, a lancé une nouvelle bande LED contrôlable depuis le mobile et synchronisée avec la musique.

Mijiala célèbre marque appartenant à Xiaomi et spécialisée dans les produits de la catégorie des Internet des objetsa lancé une nouvelle bande d’éclairage LED qui peut maintenant être acheté en Chine.

Cette nouvelle version a la particularité d’avoir une longueur de 2 mètres, en plus d’être compatible avec les systèmes RAZER Chroma RGB et ASUS Aura Sync.

Bien que le meilleur de tous son prix: Ce nouveau produit a été lancé par certains 43 euros pour changerun prix beaucoup plus bas que d’autres alternatives aux caractéristiques similaires.

Xiaomi MIJIA Ambient Light Strip : 2 mètres de lumière LED que vous pouvez contrôler depuis le téléviseur

En permettant l’association avec l’écosystème Xiaomi, il est possible contrôler l’éclairage de la bande led depuis n’importe quel appareil associé. A aussi prise en charge native des téléviseurs Xiaomide sorte qu’il peut être utilisé comme système d’éclairage dynamique à l’arrière des téléviseurs.

Il est également possible contrôler l’éclairage depuis un mobile, pouvant choisir entre plus de 100 combinaisons de couleurs différentes avec plus de 16 millions de nuances. Votre logiciel peut être mise à jour via OTAdonc MIJIA a la capacité d’envoyer des mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bogues.

La bande de lumière ambiante Xiaomi MIJIA peut maintenant être acheté en Chine au prix de 299 yuans, environ 47 dollars ou 43 euros pour changer. Il est disponible via les canaux de distribution officiels de Xiaomi dans le pays. Et probablement, très bientôt, il sera possible de trouver ce produit dans les principaux magasins d’importation.

