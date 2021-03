Xiaomi a lancé un four à vapeur qui coûte moins de 50 euros

Ce four à vapeur Xiaomi coûte moins de 50 dollars.

Comme d’habitude. Xiaomi est l’une des meilleures sociétés de téléphonie mobile sur le marché, ce n’est pas en vain qu’elle a certains des terminaux offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché, comme le nouveau Xiaomi Mi 11.

Mais il faut aussi savoir que Xiaomi est une marque qui non seulement sait fabriquer des appareils mobiles et qu’elle entre dans son catalogue ces produits intéressants se démarquent comme les appareils de chauffage, les climatiseurs, les aquariums et même les lits pour chats.

Et que vous apportons-nous aujourd’hui? Un four à vapeur qui coûte moins de 50 euros. Pour tous les amoureux de la cuisine facile.

C’est le four à vapeur de Xiaomi pour moins de 50 euros

Comme nous le lisons dans Gizmochina, sous le nom MIJIA Smart Steam Oven, la marque chinoise a lancé un four à vapeur «intelligent» via le financement participatif.

Intelligent car selon l’entreprise, il dispose d’un contrôle de température intuitif et est qu’il est équipé d’une sonde de température électronique NTC et d’un système de contrôle de température électronique intelligent. Ce four a une capacité de stockage allant jusqu’à 12 litres et selon Xiaomi, prépare les aliments à être croustillants à l’extérieur tout en étant doux et tendres à l’intérieur. De plus et grâce à l’application MIJIA, il dispose d’une multitude de recettes de cuisine.

Et comme d’habitude chez Xiaomi, la meilleure chose à propos de ce four est son prix. 299 yuans, soit environ 46 dollars à l’échange. Pire? Lequel pour un changement n’est disponible que sur le territoire chinois.

Ce n’est pas le seul four à vapeur que Xiaomi a lancé sur le marché. Il y a quelques mois, il a présenté ce modèle qui avait six méthodes de cuisson et qui promettait de cuire un délicieux poulet rôti en seulement 35 minutes

