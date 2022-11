Xiaomi 13 pourrait obtenir un nouveau design radical dans le look de l’iPhone

Avec le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro, le constructeur pourrait prendre une nouvelle direction en matière de design. Ceci est suggéré par les images de rendu actuelles. Avec son écran plat et ses arêtes vives, le smartphone Android rappelle un iPhone.

Le prochain Xiaomi 13 reprendra-t-il le langage de conception de l’iPhone 14 ? C’est du moins ce que suggèrent les images du leaker bien connu Steve Hemmerstoffer, qu’il a réalisé en coopération avec CompareDial. Le plus grand changement visuel est l’omission de l’écran incurvé au profit d’un écran plat. Les bords sont également plus nets, les bords de l’écran sont à peine visibles. On dit que le Xiaomi 13 a un écran de 6,2 pouces avec une petite caméra à perforation centrale en haut.

Xiaomi 13 copie l’iPhone 14

Les similitudes avec l’iPhone ne s’arrêtent pas à l’affichage. Le boîtier en aluminium rappelle également – du moins sur les images rendues – le smartphone d’Apple. Les fabricants ont même copié les rayures subtiles des bandes d’antenne de l’iPhone. Selon les fuiteurs, les images de rendu ont été inspirées par le Xiaomi 12 Lite, qui a déjà fait les premiers pas dans cette nouvelle direction de conception.

À l’arrière du Xiaomi 13, il y a une bosse de caméra désormais carrée qui abrite une triple caméra. Contrairement à l’avant avec ses arêtes vives, l’arrière du smartphone devrait avoir des coins et des courbes plus doux. Selon les leakers, les dimensions du Xiaomi 13 sont de 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (10,3 mm avec la bosse de la caméra).



La bosse de la caméra devrait maintenant être carrée.



Image : © OnLeaks/CompareDial 2022



Sortie toujours en novembre ?

Selon les rumeurs précédentes, le Xiaomi 13 sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2. D’autres données techniques ne sont pas encore connues. Cependant, nous ne devrions pas tarder à en savoir plus sur le smartphone. L’annonce devrait suivre sous peu, la fin novembre ou début décembre étant envisagée comme une éventuelle période de sortie.