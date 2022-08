Xiaomi 12T Pro: filtré certaines des caractéristiques du nouveau fleuron de la firme chinoise

in

Le Xiaomi 12T Pro est apparu sur Google Play Console révélant qu’il aura un écran avec une résolution de 2712 x 1220 pixels, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et le GPU Adreno 730.

Actuellement, tous les efforts de Xiaomi se concentrent sur le lancement des derniers membres de la famille Xiaomi 12, certains Xiaomi 12T et 12T Pro qui arriveraient sur le marché entre septembre et octobre.

Une bonne preuve en est que le terminal le plus abouti de ces deux-là, le Xiaomi 12T Pro, vient de dévoiler, grâce à une récente fuite, certaines de ses principales caractéristiquesque nous détaillerons ci-dessous.

C’est tout ce que l’on sait, aujourd’hui, sur le Xiaomi 12T Pro

Comme le confirme le support My Smart Price, le Xiaomi 12T Pro est récemment passé par Google Play Console révélant quelques-unes de ses principales caractéristiques.

Ainsi, selon cette fuite, le nouveau fleuron de la firme chinoise aura un écran avec une résolution de 2712 x 1220 pixels et avec le nouveau processeur phare de Qualcomm, un Snapdragon 8+ Gen 1 qui sera accompagné du GPU Adreno 730 et 12 Go de RAM.

En ce qui concerne le logiciel, le Xiaomi 12T Pro aura Android 12, bien que nous ne sachions toujours pas s’il fonctionnera sous MIUI 13 ou s’il arrivera déjà avec MIUI 14.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Xiaomi 12T Pro et selon les fuites qui nous sont parvenues jusqu’à présent, le nouveau produit phare de Xiaomi sera équipé de un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertzavec un module triple caméra où le protagoniste principal sera le capteur Samsung HP1 de 200 mégapixels et avec une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge ultra-rapide de 120 W.

Quel Xiaomi acheter en 2022 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

En regardant les caractéristiques du Xiaomi 12T Pro, on s’aperçoit que celles-ci ils sont pratiquement les mêmes que ceux du Redmi K50 Ultra récemment présentéà l’exception de son appareil photo principal qui augmente sa résolution jusqu’à 200 mégapixels.

