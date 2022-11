Xiaomi 12S Ultra Concept : le mobile le plus brutal de Xiaomi utiliserait des objectifs Leica M

Sans aucun doute très prometteur et intéressant, mais nous ne sommes confrontés qu’à un concept qui (pour l’instant) ne deviendra pas une réalité commerciale.

Il paraît que collaboration entre Leica et Xiaomi a fait un pas de plus pour nous permettre de voir le téléphone le plus étrange et aussi le plus prometteurpourquoi ne pas le dire, de ce parcours 2022 et probablement des deux ou trois dernières années.

Nous parlons comment pas du récemment présenté Concept Xiaomi 12S Ultraun smartphone qui, comme son nom l’indique, n’est pas un développement commercial mais un développement de concept, qui avance des possibilités photographiques inégalées pouvoir monter à l’arrière et utiliser des modules photographiques professionnels avec Optique Leica M.

Comme nous l’ont dit les confrères d’Android Authority, la base utilisée pour cet exercice de design avec des touches de R&D c’était le Xiaomi 12S Ultra, actuellement la vaisseau amiral du géant de Haidian en matière de photographie mobile qui malheureusement n’est même pas vendu en Europe.

Alors, à propos de ce smartphone un module photographique a été intégré qui n’a pas d’optique en tant que tel, mais suivant les tendances du marché photographique professionnel avec les appareils photo reflex numériques, il dispose cette fois d’un module auquel Les objectifs Leica peuvent être attachésspécifiquement et comme nous l’avons mentionné ceux de la série M de la maison allemande.

Ici, nous vous laissons avec la vidéo très intéressante publiée sur YouTube pour montrer ce concept :

D’après ce que nous disent les experts, le capteur CMOS est le même 1 pouce qui monte l’appareil d’origine, en supposant qu’il s’agit du Sony IMX989 d’origine, et continuerait d’être accompagné de deux capteurs de 48 mégapixels ultra large Oui téléobjectifà utiliser on suppose en mobilité et quand on n’a pas les objectifs extérieurs à portée de main.

De plus, la protection de l’ensemble du module arrière a été améliorée avec une autre glace saphir prime et performances en termes de durabilité.

En ce qui concerne l’optique montrée et testée, Xiaomi elle-même rapporte que l’objectif particulier que nous pouvons voir est ongle Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH mise au point manuellece qui nous fait honnêtement douter que ce smartphone osera se passer de l’autofocus.

Dans le matériel photographique, il n’y aurait aucune modification à l’exception du capteur Sony IMX989 qui a été monté sans objectif, cherchant ainsi à laisser les modules Leica M fonctionner comme ce ‘Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH’ qu’ils testent dans la vidéo .

Et enfin en parlant de possibilités, la vidéo confirme des options avancées comme le histogrammemise au point maximale, motifs zébrés ou Prise de vue RAW avec jusqu’à 10 bits la profondeur de la couleur.

Quoi qu’il en soit ne te fais pas d’espoir car un appareil comme celui-ci coûterait un pâturage, à tel point que Xiaomi a déjà confirmé qu’il ne deviendrait pas un smartphone commercial en aucun cas.

L’idée est utilisez-le comme un exercice de conceptionafin de tester et de montrer les tendances de comment les smartphones du futur pourraient évoluer lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de la photographie mobile.

Êtes-vous prêt à charger plus d’accessoires ?

