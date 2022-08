Xenoblade Chronicles 3 est la plus grande sortie physique de la série au Royaume-Uni

Il n’est pas surprenant d’apprendre que les ventes physiques fonctionnent aussi bien après Chroniques de Xenoblade 3 s’est hissé au sommet des classements Switch eShop sur tous les territoires le week-end dernier.

La plus grande sortie du jeu dans cette région, ainsi que l’un des cinq premiers débuts au détail pour le Nintendo Switch en 2022, a été réalisé par Xenoblade Chronicles 3 au Royaume-Uni.

Les statistiques proviennent, comme d’habitude, de Christopher Dring, rédacteur en chef de GamesIndustry.biz, qui évalue les données de la société britannique de recherche et d’analyse GfK.

L’étude de Dring affirme que Xenoblade Chronicles 3 a surpassé les jeux Wii et Nintendo 3DS, Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et Xenoblade Chronicles X en tant que meilleur lancement de la série au Royaume-Uni.

De plus, le jeu est classé sixième au classement général parmi les meilleures sorties Nintendo Switch de 2022, un classement encore une fois restreint au physique.

Jeux de marché ou de cartouche, c’est ce que ces données couvrent. Dans cette comparaison, Xenoblade Chronicles 3 tombe en dessous de Kirby and the Lost Land, Nintendo Switch Sports, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, Pokémon Legends : Arceus et Nintendo Switch.

Cependant, comme l’indiquent les classements étrangers, Xenoblade Chronicles 3 a recueilli de très bonnes critiques de la part des critiques. Il est clair que le public partageait cet enthousiasme car il avait de grandes attentes pour que le troisième volet soit l’un des jeux les plus importants de 2022.

Le troisième volet de la célèbre série RPG de Monolith Soft semble avoir dépassé les précédents lancements physiques de Xenoblade au Royaume-Uni.

Cela le place devant Xenoblade Chronicles 2 et la réédition Nintendo Switch Definitive Edition du jeu original, selon les données GfK. Même la série Xenosaga ne peut pas s’y comparer !

Le prédécesseur de Xenoblade Chronicles 2 s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, et la Switch Definitive Edition du premier jeu a déplacé plus de 1,5 million d’unités.