« Xena, la princesse guerrière »: voyez à quoi ressemble le protagoniste 25 ans après la première de la série

« Xena, la princesse guerrière« Est considérée comme l’une des meilleures séries de l’histoire. Situé dans la Grèce antique, il raconte les aventures de Xena (Lucy sans loi) et Gabrielle (Renée O’Connor), deux guerrières qui ont lutté contre les injustices de l’époque.

La série enregistrée en Nouvelle-Zélande a été produite et réalisée par Robert Tapert, John Schulian, Sam Raimi et RJ Stewart. Cette série d’aventures était émis entre le 15 septembre 1995 et le 18 juin 2001.

Malgré le temps qui s’est écoulé depuis qu’il est sorti de l’antenne, « Xena, la princesse guerrière » reste dans la mémoire des fans d’histoires mythiques et d’action. C’est pourquoi nous vous montrons ici à quoi ressemble le protagoniste de l’histoire 25 ans après le premier chapitre.

Quand il passe dans les airs, les dieux et les hommes tremblent. C’est le cri de ralliement de « Xena: Warrior Princess ». (Photo : Télévision universelle)

QUE EST-IL ARRIVÉ À LA VIE DE LUCY LAWLESS APRÈS QU’ELLE A MENÉ DANS « XENA, LA PRINCESS DE GUERRE » ?

Oui ok Lucy sans loi Elle est devenue célèbre pour avoir joué la princesse guerrière pendant six ans (1995-2001) dans la série de 134 épisodes, elle a également participé à d’autres productions.

En septembre 1997, Lawless a fait ses débuts en tant que Betty Rizzo dans une nouvelle adaptation à Broadway de la célèbre comédie musicale « Grease ». Cependant, elle voulait être Sandy, la protagoniste, mais les producteurs pensaient qu’elle ne correspondait pas au rôle à cause de son personnage Xena.

En 2001, après avoir terminé Xena, elle tourne les deux premiers épisodes de la neuvième saison de « Les X-Files », où il a joué Shannon McMahon. Il a également participé à la série télévisée « Tarzan ».

En 2012, elle interprète le rôle de Lucrèce dans la série « Spartacus : Vengeance ». Elle a également eu un rôle récurrent en tant que Diane Lewis, la femme de Ron Swanson, dans la série comique. « Parcs et loisirs ». En 2015, il participe à la série « Ash contre Evil Dead ».

QUEL ÂGE A L’ACTRICE LUCY LAWLESS ?

L’actrice Lucy Lawless a 53 ans, est né le 29 mars 1968 à Mount Albert, Auckland, Nouvelle-Zélande. Elle est la fille d’un enseignant et d’un banquier, devenu maire de sa ville. Il a quatre frères et une sœur.

COMBIEN D’ENFANTS LUCY LAWLESS A-T-ELLE ?

Lucy Lawless a 3 enfants. Sa première fille Marguerite C’est le résultat de sa relation avec Garth Lawless, qu’elle épousa en 1987 et se sépara en juin 1995. Trois ans plus tard, l’actrice a épousé Rob Tapert, responsable de la co-création de la série « Xena : Warrior Princess ». Avec le producteur, il a deux autres enfants, Jules et Juda.

Un fait curieux à propos de Lucy est qu’elle est tombée enceinte de son deuxième enfant peu de temps avant le début du tournage de la cinquième saison de Xena. Cependant, ce fait a été présenté comme un argument au sein de la série et, par conséquent, elle est la première héroïne enceinte de l’histoire. Elle a travaillé jusqu’à son huitième mois de gestation, puis est revenue au tournage un mois après l’accouchement.

CELA RESSEMBLE AU JOUEUR PRINCIPAL DE « XENA, LA GUERRE DE PRINCESSE »

COMMENT EST VENUE « XENA, LA PRINCESSE DE GUERRE » ?

« Xena: Warrior Princess » est une série dérivée de « Hercules: The Legendary Journeys ». La saga Xena a commencé avec trois apparitions spéciales du personnage dans les épisodes de la série Hercule intitulés « The Warrior Princess », « The Gauntlet » et « Unchained Heart ».

Dans le premier, Xena est un assassin, mais dans le troisième, elle fait équipe avec Hercule pour vaincre Darphus, qui avait pris son armée.

Le personnage de Xena avait eu beaucoup de succès auprès du publicC’est pourquoi les producteurs de « Hercules : The Legendary Journeys » ont décidé de créer une série exclusive à son sujet, qui était beaucoup plus populaire que l’épisode original.

Déjà dans sa propre série, Xena entreprend de racheter son passé d’assassin. en combattant la tyrannie et le mal pour protéger les innocents et les faibles.