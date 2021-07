XDefiant de Tom Clancy ne ressemble absolument en rien à un jeu Tom Clancy

Hyper échappée ? Est-ce que quelqu’un se souvient de ce jeu ? UbisoftBattle Royale a été lancé il y a près d’un an, ce qui rend l’annonce révélant le XDefiant de Tom Clancy presque logique. C’est Ubisoft qui essaie à nouveau de créer un jeu de tir gratuit.

XDefiant est Apex Legends rencontre Call of Duty. Un jeu de tir de héros avec un gameplay de type Arena, basé très vaguement sur les factions trouvées dans l’univers étendu de Tom Clancy. Non, ce n’est pas un nouveau jeu Splinter Cell, c’est un FPS gratuit.

Mark Rubin, le producteur exécutif du jeu, a travaillé avec Infinity Ward pour développer des titres Call of Duty comme Call of Duty: Ghosts, et Jason Schroeder est un réalisateur de longue date d’Ubisoft qui a travaillé sur des jeux comme Rocksmith et un titre de South Park.

Ils soulignent dans la bande-annonce qu’ils cherchent à structurer le jeu autour des commentaires des joueurs, et tout comme pour Hyper Scape, il y a une courte période de bêta fermée pour les commentaires entre le joueur et le développeur.

Mais ne soyez pas trop excité. Hyper Scape a eu une période courte, brève et hilarante au début de sa durée de vie (il est presque certain que Tfue le diffusait en même temps avec environ 40 000 téléspectateurs), mais le jeu est rapidement tombé. Les développeurs n’ont apporté presque aucun changement au jeu après sa première saison, et le jeu est maintenant bel et bien mort.

Pour aggraver les choses, XDefiant a l’air… eh bien, sans imagination. Beaucoup de héros ici n’ont pas l’air trop créatifs, y compris un personnage de masque de peste qui ressemble incroyablement à Bloodhound d’Apex Legends, et la conception de la carte semble être punk dans le genre de manière délavée que vous pourriez attendre d’un studio qui jette des jeux comme celui-ci pour le plaisir. « Punk moshpit » et Tom Clancy ne font pas bon ménage dans le paradis des jeux vidéo.

Le fait que le nom de Tom Clancy soit attaché à l’avant rend le tout un peu plus douloureux. Cette nouvelle IP, qui présente de manière ironique le « xD » de 2008 dans le titre, ne ressemble en rien à un jeu Clancy. En fait, il n’y a pas grand-chose de Clancy dans les bandes-annonces et le teaser.

C’est une honte. Clancy a des années et des années de travail et de nombreux fans. Les jeux précédents rendaient justice à son héritage créatif, même s’il semble qu’Ubisoft va vraiment traire l’IP pendant qu’ils l’ont.