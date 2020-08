XC40. Volvo présente une nouvelle version PHEV d’entrée et deux nouveaux hybrides doux

Après le T5 Hybrid Plug-in, Volvo vient d’augmenter l’offre de blocs hybrides rechargeables de la gamme XC40, avec l’introduction d’un nouveau moteur PHEV d’entrée de gamme, appelé XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4. Ceci, en plus de deux autres moteurs hybrides doux, est responsable du remplacement des moteurs à essence T4 et T5.

Désormais disponible à la commande sur certains marchés, comme le Royaume-Uni, ce nouveau Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4 est proposé avec deux niveaux d’équipement: R-Design et Inscription. La livraison des premières unités ne devrait commencer qu’en octobre.

Côté caractéristiques techniques, le nouveau Volvo XC40 T4 PHEV d’entrée de gamme associe un moteur trois cylindres de 1,5 litre développant 129 ch, à un moteur électrique garantissant 82 ch supplémentaires, délivrant de la puissance aux roues entre les mains d’une boîte automatique à sept rapports. vitesses, ainsi qu’un système de traction avant.

Alimentation du moteur électrique, une batterie de 10,7 kWh, promettant une autonomie 100% électrique de 43 km. Ceci, en même temps que le moteur thermique annonce une consommation de seulement 2,1 l / 100 km, avec des émissions de CO2 ne dépassant pas 47 g / km.

Remplaçant déjà les blocs essence actuels T4 et T5, deux nouveaux moteurs Mild Hybrid, B4 et B5, tous deux basés sur un quatre cylindres de 2,0 litres, auxquels s’ajoute un système électrique avec batterie 48V, démarreur-générateur intégré et système récupération d’énergie.

Dans le cas spécifique de la version moins puissante, la B4, la promesse d’une puissance déclarée de 197 ch, dans un ensemble pouvant afficher à la fois la traction avant et la transmission intégrale, tandis que la B5 annonce une puissance maximale de 250 ch, au service uniquement et exclusivement, un système de traction intégrale. Les deux versions ont une transmission automatique à huit rapports de série.

En plus de tous ces nouveaux moteurs, il y a le plug-in hybride T5 déjà connu et référencé, qui se distingue par une puissance maximale de 262 ch et, sur le chemin du marché portugais, est également la variante 100%. puissance électrique du XC40, le XC40 Recharge P8 EV, avec 408 ch de puissance.

Enfin, il suffit de mentionner que, bien que, pour l’instant, sans prix définis pour le marché national, le Volvo XC40 Recharge Plug-In Hybrid T4 est disponible, au Royaume-Uni, à partir de 39230 € (R-Design) et 39475 € ( Inscription), soit 43 513 € et 47 785 €, selon le taux de change en vigueur.

Les nouvelles versions Mild Hybrid, quant à elles, sont proposées à des prix commençant à 32 760 € et 37 865 €, soit 36 ​​336 € et 41 999 €, au taux de change actuel.

