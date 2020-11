Xbox travaille sur un nouveau monde ouvert AAA qui n’a pas encore été annoncé

Le directeur narratif de l’entreprise révèle au public ce qu’est un projet inconnu

Série Xbox sont officiellement sur le marché, et avec les nouvelles consoles de Microsoft nous pouvons éventuellement profiter d’expériences exclusives telles que Halo Infini ou Le moyen. Cependant, le fait que nous rencontrions des grands noms dans le futur de la division du jeu vidéo ne signifie pas que d’autres ne brasseront pas dans l’ombre, et précisément aujourd’hui nous avons les premiers détails d’un de ces projets.

Quel est le prochain jeu exclusif qui nous attend sur Xbox?

Alors, nous vous laissons la description de LinkedIn de Dave Mongan, qui, par hasard, a révélé que Xbox travaillait sur un nouveau Monde ouvert AAA pas encore annoncé:

« En tant que directeur de la narration au sein de l’équipe de publication des studios Xbox Games, je supervise tous les éléments liés à la narration pour plusieurs franchises propriétaires Xbox, le plus récemment avec le Microsoft Flight Simulator acclamé par la critique et un nouveau AAA passionnant en monde ouvert. qui n’a pas encore été annoncé. »

Nous soulignerons, en revanche, que cette description a été accessible grâce au populaire Insider Xbox, KlobrilleEh bien, si aujourd’hui nous allons visiter le profil de M. Mongan, nous trouverons le changement suivant à la fin de la description: « Et de nouveaux titres AAA n’ont pas encore été annoncésComme on peut le voir, il semble que l’élément «monde ouvert» était un indice qui ne pouvait pas encore être partagé publiquement, et qui a été rectifié par le directeur de Narrative.

Logiquement, la chose la plus curieuse maintenant dans les joueurs de l’écosystème Xbox est savoir avec quel studio vous travaillez sur ce projet. Cela est dû au fait que dans le passé, d’autres comme Ori and the Will of the Wisps ou Sunset Overdrive ont été publiés dans des conditions similaires, donc dans tous les cas, il y a beaucoup de raisons de rester positifs face aux résultats que cela nous laissera. nouveau projet de la famille Xbox.

