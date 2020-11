Xbox Series X: un employé de FedEx lance la console Xbox

le Xbox Series X est par 10 novembre 2020 officiellement sorti et avec lui une nouvelle ère de consoles de jeux vidéo a commencé. Bien que beaucoup auraient imaginé le lancement de la nouvelle console Xbox différemment, toutes les parties en ont tiré le meilleur parti et ont continué de le faire. Pandémie de covid-19 De nombreuses personnes dans le monde tiennent déjà leur nouvelle Xbox entre leurs mains après le lancement.

Mais pas tous, car dans certains magasins, il y a des retards ou les services de colis prennent leur temps. Les boutiques en ligne ont parfois pris trop de commandes et ont dû annuler certaines consoles, tandis que d’autres ne retarderont la livraison que de quelques jours.

La Xbox Series X vole dans les airs, les utilisateurs horrifiés

Une nouvelle vidéo montre à quel point la livraison peut être problématique du point de vue de l’acheteur. L’utilisateur de Reddit, Daedalus90, a récemment publié une vidéo montrant les regrets du client Xbox.

le Agrafe est seulement possible 6 secondes, mais il montre ce qui peut arriver à votre Xbox Series X sur le chemin de vous. Mais voyez par vous-même:

Avant le Employés de FedEx délivre la console, il la laisse tomber devant le point de dépôt, il la jette devant la porte, pour ainsi dire. Cela peut endommager le matériel du package. Arrivé au point de dépose, le salarié fait demi-tour et repart comme s’il n’était pas intéressé. L’essentiel est que le colis ait été livré, semble-t-il.

Cette approche est maintenant vivement discutée dans le forum. Comment pourrait-il en être autrement. Qui voudrait qu’un service de colis gère les marchandises de cette manière?

On ne sait pas si la console Xbox a finalement été endommagée. Probablement pas, car sinon l’auteur de l’article l’aurait certainement montré et mentionné dans le même contexte. Mais il a toujours un arrière-goût amer.

D’une part, c’est mauvais pour les clients, mais d’autre part, de nombreux utilisateurs protègent les employés et critiquent les salaires et les conditions de travail médiocres chez FedEx. Dans tous les cas, cette erreur pourrait facilement être évitée en rendant les employés plus attentifs et consciencieux sur les colis immédiatement. Donc, des «accidents» comme celui-ci n’ont pas à être.

Il est douteux que FedEx commente cette question. Mais ce ne serait pas la première fois que les responsables commenteraient des publications sur Reddit. Les entreprises de l’industrie du jeu, par exemple, le font assez souvent.

