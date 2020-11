Xbox Series X, Series S ne répondra pas aux demandes d’approvisionnement avant avril 2021: Xbox CFO Tim Stuart

Tendance FP20 nov.2020 16:49:19 IST

Il semble que la Xbox Series X ne répondra pas à la demande d’approvisionnement avant avril 2021, selon le directeur financier de Xbox, Tim Stuart. Selon un rapport dans Windows Central, depuis son lancement le 10 novembre, il est presque impossible de trouver une source fiable des consoles de nouvelle génération de Microsoft, les détaillants affirmant que les commandes peuvent être retardées. Le rapport cite une conférence à la Jeffries Interactive Entertainment Conference avec Tim Stuart, le directeur financier de Xbox, où il a déclaré qu’il s’attend à ce que les pénuries d’approvisionnement durent jusqu’à peut-être aussi tard qu’en avril 2021.

Selon lui, le battage médiatique sur les nouvelles consoles, associé à un intérêt accru pour les jeux vidéo, signifie que les fournitures se tariront rapidement à l’approche de la saison des fêtes chargée.

« Je pense que nous continuerons à voir des pénuries d’approvisionnement alors que nous nous dirigeons vers le trimestre post-vacances, donc le Q3 de Microsoft, le calendrier Q1 », a déclaré Stuart que quand ils arriveront au quatrième trimestre, toute leur chaîne d’approvisionnement continuera à aller à plein régime avant -mois d’été. Il a ajouté que Microsoft aura une augmentation de l’offre au cours des quatre à six prochains mois et que c’est à ce moment-là qu’il s’attend à ce que le profil de la demande soit satisfait.

Lix Hamren, responsable de l’expérience et de la plateforme Xbox et a rédigé un blog la semaine dernière où elle avait mentionné qu’ils savaient que tout le monde n’était pas en mesure d’obtenir une Xbox Series X / S immédiatement et qu’ils travaillaient sans relâche avec leurs partenaires du monde entier pour apporter autant de nouvelles consoles que possible et ont exhorté les gens à s’enregistrer avec leur local détaillants pour plus de détails sur la disponibilité de l’appareil sur leur marché.

