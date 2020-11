Xbox Series X, Series S maintenant disponible en Inde, au prix de Rs 34 990: tout ce que vous devez savoir

L’équipe de nouvelles de tech212 nov.2020 09:06:23 IST

Les dernières consoles de jeu de Microsoft – Xbox Series X et Series S – ont été officiellement lancées en Inde et sont disponibles à l’achat. Les nouvelles consoles de jeu sont proposées à partir de Rs 34 990 en Inde et sont disponibles sur Amazon, Flipkart et Reliance Digital, ainsi que chez certains détaillants hors ligne. Les nouvelles consoles de jeu Microsoft sont les consoles de neuvième génération de la société. Microsoft a annoncé officiellement la série X pour la première fois en décembre 2019. Près d’un an plus tard, les consoles sont désormais disponibles à l’achat sur tous les marchés mondiaux.

Tarifs Xbox Series X, Series S

La Xbox Series X a été annoncée à Rs 49 990, tandis que la version allégée, Xbox Series S, coûtera Rs 34 990.

En plus de la Xbox, Microsoft offrira 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99 € par mois, sans frais initiaux. EA Play sera également disponible sur Xbox Game Pass sans frais supplémentaires.

Les nouveaux jeux vidéo au lancement incluent Assasin’s Creed Valhalla, Tactiques d’engrenages, Saleté 5, et Watch Dogs Légion.

La nouvelle Xbox Series X prendra en charge les graphiques 4K et comportera un disque SSD, permettant des temps de chargement plus rapides que le matériel de jeu vidéo précédent.

En juin, Sony a dévoilé l’édition numérique PlayStation 5 et PlayStation 5 qui sera disponible à l’achat en Inde à partir du 19 novembre.

