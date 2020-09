Xbox Series X & S: tous les modèles ont fuité – avec prix, design et sortie

Maintenant c’est sorti: en raison d’une vague massive de fuites, nous avons enfin des informations spécifiques sur la Xbox Series X et sa petite sœur, la Xbox Series S.Vous pouvez tout lire sur la date de lancement, les prix et les différences entre les deux modèles.

Les sites Thurrot et Windowscentral ont compilé les fuites, et les informations ont déjà été confirmées par Microsoft via Twitter. Une présentation officielle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Nous énumérons clairement tous les détails que nous connaissons maintenant.

La date de début

La Xbox Series X et la Xbox Series S dépouillée seront toutes deux lancées le 10 novembre 2020.

Le prix

La Xbox Series X classique coûte 499 dollars, l’équivalent d’environ 422 euros (le prix exact en euros n’est pas encore connu). Pour la Xbox Series S, Microsoft demande 299 euros.

Aux États-Unis, Microsoft proposera des modèles de financement flexibles. Pour un forfait mensuel de l’équivalent de 30 euros, les acheteurs obtiennent la Xbox Series X, y compris Xbox Live et Game Pass. Pour la Xbox Series X, l’offre correspondante coûte l’équivalent de 20 euros.

La différence

Une différence entre la Xbox Series X et X est la taille. Le plus petit modèle S mesure environ 7 cm de haut, 15 cm de profondeur et 12 cm de large, il s’intégrerait donc théoriquement dans la plus grande série X. L’équipement est également différent. La série S n’est pas livrée avec un lecteur Blu-ray, donc ne lit que les jeux achetés numériquement. De plus, il n’est techniquement pas aussi fort que sa grande sœur X, a probablement moins de RAM et ne peut pas gérer la lecture 4K.

La Xbox Series S est le modèle d’entrée de gamme de Microsoft dans la prochaine génération de consoles et s’adresse principalement aux joueurs qui ne disposent pas encore d’un téléviseur 4K et ne prévoient pas d’en acheter un de sitôt.

La conception

Le leaker WalkingCat a publié une courte animation sur Twitter avec le design final de la Xbox Series S.

Brad Sams, rédacteur en chef de Thurrot, a également présenté et évalué le design de la mini console dans une vidéo. Nous avons lié la vidéo en haut de l’article.

La réaction de Microsoft

La réaction initiale de Microsoft face aux fuites était humoristique:

Qu’il s’agisse en fait de fuites et que quelqu’un ait accès non autorisé à des informations privilégiées top-secrètes et les ait publiées à l’insu de Microsoft – ou si le fabricant de la console a lui-même placé la divulgation afin de provoquer un battage médiatique (une pratique qui n’est pas inhabituel dans l’industrie): Bien sûr, nous ne pouvons pas dire cela.