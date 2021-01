Xbox Series X / S: « Nous produisons le plus rapidement possible », déclare Phil Spencer

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, doit maintenant produire les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et Xbox Series S rapporté parler. Il dit qu’ils devraient produire autant de consoles que possible le plus rapidement possible.

Boss Xbox sur la production Xbox Series X / S

Phil Spencer a parlé en détail des consoles Microsoft de nouvelle génération lors d’un podcast avec Larry Hryb, sur le podcast Major Nelson.

Ils discutent de la situation actuelle autour de la production. Spencer souligne qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour produire la console le plus rapidement possible:

«Les gens se demandent pourquoi nous ne les avons pas fabriqués plus tôt, pourquoi nous n’avons pas commencé la production plus tôt ou les avons expédiés plus tôt. Toutes ces choses. Mais c’est vraiment une question de logistique et de technologie. »

Cela signifie donc que rien ni personne ne retient ou n’interrompt la production, comme l’ont suggéré des acheteurs potentiels. Spencer dit:

«Nous ne retardons pas la production. Nous produirons les consoles dans les plus brefs délais. Toutes les chaînes de montage tournent à plein régime. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons constamment. «

Quand il y aura de nouvelles consoles Xbox Series X à acheter dans le monde entier, cela reste discutable. Dans ce contexte, il n’y a pas de véritable indication de l’endroit et du moment où il y aura des fournitures. En revanche, la Xbox Series S peut actuellement être commandée dans certaines boutiques en ligne.

