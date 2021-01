Xbox Series X / S: la console reste difficile à obtenir, la disponibilité reste difficile

Il est devenu difficile de trouver de nouvelles technologies comme la PS5 qui Xbox Series Xpour obtenir les nouveaux processeurs AMD ou les dernières cartes graphiques de la série Geforce RTX 30 de Nvidia. Et au moins avec la Xbox, rien ne changera de sitôt ici.

La Xbox Series X reste en pénurie pour le moment

Le directeur financier de Microsoft, Amy Hood, a déclaré aux investisseurs que Microsoft ne pouvait actuellement pas répondre à la demande pour les Xbox Series X et Series S. Et cela ne changera pas non plus au prochain trimestre financier.

On dit qu’il ne s’agit pas seulement de chaîne d’approvisionnement actuellement problématique mensonges, mais sur le demande extrêmement élevée. Cela peut être vu même chez Nintendo. Les consoles Switch et Switch Lite sont également extrêmement populaires, bien qu’elles ne soient même pas du matériel nouveau.

Par conséquent, vous devrez toujours compter sur votre chance pour obtenir une Xbox Series X / S. Au moins pour tout le trimestre à venir. Il se peut que la situation se détende à partir de l’été – mais personne ne peut le dire avec certitude.

De plus, il y a le Problème avec les scalpeursqui achètent des contingents matériels disponibles avec leurs robots en quelques secondes, puis les revendent à des prix exorbitants sur Ebay and Co. Jusqu’à présent, les détaillants en ligne n’ont pas réussi à mettre un terme à cette méthode douteuse.