Xbox Series X / S: contenu de la mise à jour de mars annoncé

Ils les auront en mars Xbox Series X et S a fait don d’une nouvelle mise à jour, qui améliorer l’expérience de jeu devrait.

C’est dans la nouvelle mise à jour pour la Xbox Series X / S

L’une des innovations concerne la rétrocompatibilité avec les jeux des consoles précédentes. Vous avez l’opportunité Réglez manuellement le HDR automatique et une augmentation du FPS. Cependant, cela n’est pris en charge que par quelques jeux à ce jour. C’est donc à vous de décider si vous souhaitez utiliser ces fonctions dans des jeux plus anciens ou si vous souhaitez profiter des titres tels qu’ils étaient à l’origine.

Celui qui sortira le 16 mars Casque sans fil pour Xbox est directement pris en charge avec un certain nombre d’options intéressantes. Pour ce faire, Microsoft met à jour l’application Accessoires Xbox. Vous pouvez utiliser une amplification des basses, une surveillance du microphone, des paramètres d’égalisation et plus encore.

De plus, il est désormais possible de paramétrer votre Gérer les abonnements Game Pass et Xbox Live et mettre en place un plan de paiement. Vous pouvez ajuster cela et choisir entre différentes options de paiement. Vous pouvez trouver cette fonction sous Paramètres / Compte.

Le Liste de télévision sera désactivé dans OneGuide. Les commentaires des utilisateurs avaient montré que cette fonctionnalité n’était pas bien accueillie.

L’application Xbox Mobile est également en cours de révision. Votre plongée là-bas Réalisations revenir sur. Cependant, ce n’est qu’un test pour le moment. Microsoft souhaite d’abord tester différents systèmes pour ensuite intégrer fermement le meilleur d’entre eux dans l’application. La première version contient une liste de réalisations avec des détails et des moyens de les débloquer.

Il sera également plus facile de trouver le vôtre gérer les jeux achetés. Vous pouvez alors voir directement quels bundles vous avez achetés et si vous souhaitez installer tout ou juste des parties d’un jeu.

La date exacte à laquelle la nouvelle mise à jour pour la Xbox Series X / S sera publiée n’a pas encore été déterminée.