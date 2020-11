Xbox Series X: ne manquez pas l’événement Dream Stream Live lors du lancement de la console

Microsoft vous invite au lancement des consoles de nouvelle génération Xbox Series X et « Xbox Series S » pour un événement en direct. Le Dream Stream vous rapproche de la nouvelle génération.

Aujourd’hui le 9 novembre à 19 h 00 Microsoft annonce le début de la Xbox Series X / S avec un événement spécial en direct. Pendant le flux de rêve avec le présentateur Maxi Gräff, vous apprendrez tout sur la nouvelle console.

Xbox Series X: la nouvelle génération commence!

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront lancées le 10 novembre. Vous pouvez suivre l’événement de lancement sur Facebook, Twitter, Tiktok et Youtube. Mais même demain, le 10 novembre, cela continuera. ensuite à partir de 22h45 commence le MQ! Soirée jeux. Lors de cet événement parrainé par Audi, les e-athlètes auront leur mot à dire et répondront à vos questions.

Avez-vous eu le grand Concours rejoignez-nous et parlez-nous de votre rêve jusqu’au 6 novembre, alors vous ne devriez pas manquer le Dream Stream. Parce que les gagnants seront annoncés. Ils peuvent s’attendre à des bundles exclusifs Xbox Series X, des téléviseurs et des codes Xbox Game Pass.

Vous attendez déjà avec impatience le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, puis suivez le flux en direct et soyez d’humeur pour demain, le 10 novembre, lorsque la console apparaîtra.

