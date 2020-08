Xbox Series X : les réservations c’est pour bientôt

Telstra, la plus grande entreprise de télécommunications australienne, a envoyé un message à ceux qui avaient manifesté de l’intérêt pour la Xbox Series X, disant que les précommandes pour la console “vont bientôt ouvrir”.

Microsoft et son féroce rival Sony n’ont pas encore dévoilé le prix de leurs consoles de nouvelle génération respectivement, la Xbox Series X et la PlayStation 5. Selon la rumeur, les deux sociétés organiseront ce mois-ci des événements majeurs au cours desquels elles prévoient de parler enfin des prix et des dates de précommande.

Et il semble que ce soit effectivement le cas, du moins pour Microsoft, à en juger par le dernier SMS de la plus grande société de télécommunications australienne Telstra, qui a notifié à ses clients la précommande de la série X de Xbox.

Nous pouvons réserver la Xbox Series X ce mois-ci

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, un message de Telstra indique clairement que les précommandes de la Xbox Series X vont bientôt ouvrir. Cela suggère que les précommandes pourraient être mises en ligne ce mois-ci, potentiellement sur le flux Xbox live, qui est prévu pour la fin du mois.

Comme Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement cette information, nous vous suggérons de la prendre avec un grain de sel, comme toute autre rumeur ou information non confirmée.

Telstra Is Telling Customers That Xbox Series X Preorders Are Opening Soon – https://t.co/mdT0pWDzq1 via @pressstartau — THAFINEST (@xTHAFINESTx) August 3, 2020

Le lancement de la série Xbox est prévu pour la période des fêtes de fin d’année 2020. Selon la rumeur, Microsoft proposera ses consoles à un prix de 449 $, soit moins que le prix de 499 $ annoncé par Sony. De plus, certains rapports suggèrent que Microsoft a une console Xbox Series X moins chère en préparation, qui serait encore moins chère, une option uniquement numérique destinée aux propriétaires de Xbox Game Pass.