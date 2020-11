Xbox Series X: les consoles fumeurs s’avèrent être un faux bâillon

Ces derniers jours, de plus en plus de vidéos sont apparues sur le net, qui fument maintenant Xbox Series X révéler. Apparemment, c’est une console qui devient si chaude à l’intérieur qu’elle souffle de la fumée vers le haut. La plupart des téléspectateurs auraient dû remarquer au premier coup d’œil que cela n’a aucun sens, car le développement de la fumée augmente brièvement puis diminue immédiatement.

En fait, peu de temps après, il s’avère que c’est Faux vidéos actes. Les vidéos sont fausses car le titre de ces vidéos va généralement dans une direction sensationnelle, avec l’essentiel que la Xbox Series X brûle ou fume, comme si la cause était inconnue. Voici une telle vidéo:

@XboxPL spotkała mnie niemiła niespodzianka zaraz po uruchomieniu nowego sprzętu… 💔. Interfejs byl jedynie w Menu, po minucie / dwóch użytkowania pojawił się zaledwie kłębek dymu… Czy w tej sytuacji mogę liczyć na wymianę sprzętu? Z góry dzięki za pomoc! pic.twitter.com/E4A4UzU132 – Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) 11 novembre 2020

Nous savons maintenant que c’est Fumée pour vapeur qui est saisi manuellement par les propriétaires dans le ouverture inférieure de la console a été soufflé. La fumée tire alors vers le haut et s’échappe en conséquence.

La vapeur des vidéos provient d’un Vaporisateurqui émettent une fumée de vapeur extrêmement dense provenant de divers liquides préalablement vaporisés dans le dispositif électronique. Un utilisateur l’a démontré ici une fois:

CANSADO de las FAKE NEWS. Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola « Quemada » y como han logrado este efecto incluso estando la consola « APAGADA » pic.twitter.com/LfXzIBSu6N – Xbox Studio (@XboxStudio) 11 novembre 2020

Maintenant. Que ce soit la fumée d’une cigarette ou la vapeur d’un bateau à vapeur. Quoi qu’il en soit, il n’est pas avantageux pour l’intérieur de la console d’y souffler. Après tout, il y a diverses particules, eau et autres substances dans cette vapeur.

De plus en plus de vidéos de la torride Xbox Series X apparaissent sur le net et, certes, certaines d’entre elles sont assez divertissantes. Néanmoins, à ce stade, nous vous déconseillons fortement de le faire.

Microsoft a pris conscience de ce fait. Vous avez maintenant officiellement sur Twitter Signalé pour parler via Xbox. Ils écrivent qu’ils «n’arrivent pas à croire qu’il écrit ceci», mais ils demandent de ne pas souffler de fumée de vapeur dans la console.

Nous ne pouvons pas croire que nous devons dire cela, mais ne soufflez pas de fumée de vapotage dans votre Xbox Series X. – Xbox (@Xbox) 11 novembre 2020

La publication sur Xbox a déjà plus de 65 000 retweets, 60 000 commentaires et près de 300 000 likes. Les vidéos de fumée de vapeur et cet article deviennent actuellement assez viraux.

La communauté des joueurs, qui a maintenant largement reconnu qu’il s’agit de fausses vidéos et qu’elles ont été créées à l’aide de vaporisateurs, la prend avec humour comme d’habitude.

On pourrait appeler ce fait un nouveau gag courant dans la communauté Xbox et même Xbox écrit via Twitter qu ‘«un jour, ils s’en souviendront et en riront certainement».

Comme d’habitude, nous avons sélectionné pour vous des mèmes amusants afin que vous puissiez déjà en rire.

