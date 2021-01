Xbox Series X: le développeur se plaint carrément du nom déroutant de la console

En fait, cela devrait être dans l’interview avec Game Director Josef Fares à son nouveau jeu vidéo Il faut être deux marche. Mais lorsqu’on lui a demandé si le prochain jeu coopératif serait plus innovant s’il avait été développé exclusivement pour les consoles de nouvelle génération, Fare fait sa frustration avec le nom du Xbox Series X / S une fois beaucoup d’air.

Josef Fares déteste le nom de la Xbox Series X

Certes: par rapport aux consoles Sony et à leur simple désignation à la PS2, PS3, PS4 et la toute nouvelle PS5, Microsoft rend en fait un peu encombrant et rend difficile le suivi de la jungle des noms pleins de 360, X, S, Ones et Series.

C’est aussi ce que voit Josef Fares, qui est connu pour ses déclarations plutôt directes et n’aime pas mâcher ses mots. Donc, la conversation avec IGN a soudainement pris une direction différente et il y a eu beaucoup de f ** ks tombant pendant sa diatribe sur les noms de version de la Xbox:

«C’est un nom sacrément déroutant. Qu’est-ce qui ne va pas avec Microsoft? Ils deviennent fous, mec. Que diable se passe t’il Je veux dire, Series S, X, Mex, Next. Je veux dire qui comprend? Allons. La démence. Appelez-le simplement Microsoft Box et c’est tout. Aucune idée. C’est un désordre total. Croyez-moi, même ceux dans leurs bureaux sont confus à ce sujet. Qu’est-ce que c’est que X, S … Je ne sais pas ce que c’est. «

Malheureusement, nous pouvons très bien comprendre l’argument des tarifs et nous souhaitons également que Microsoft utilise une méthode de comptage un peu plus simple à l’avenir, pas une seule. mauvais achats accidentels a la conséquence. Ou trouvez-vous les noms de produits compréhensibles?